Șefa CAB denunță atacuri politice asupra independenței magistraților: Se vrea slăbirea puterii judecătorești

Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a făcut noi declarații legate de presupusele presiuni din justiție. Ea a povestit că procuroarea DNA, Elena Greu, i-ar fi cerut să dea o soluție împotriva primăriței Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în dosarul deschis de DNA. Solicitatea ar fi vizat o condamnare, deși dosarul a fost clasat după câțiva ani.

Liana Arsenie afirmă că este prima dată când se confruntă cu presiuni politice asupra justiției.

„De când sunte președinte al CAB nu am simțit presiuni . Acum e o încercare de preluare a puterii judecătorești. Nu cunosc rațiunile, sunt folosite mecanisme clare, prin care se vrea slăbirea puterii judecătorești. Nu se face numai prin hotărâri legislative, ci prin segregarea magistraților ca buni sau răi un lucru grav este instigarea opiniei publice asupra magistraților. Judecătorul trebuie să fie liber să pronunțe soluția în cazuri, dincolo de așteptările publice", a spus ea la România TV.

Ea susține că există o intenție clară de a slăbi justiția. În opinia sa, puterea judecătorească trebuie anihilată pentru a fi controlată.

„Este o represiune politică prentru a anihila puterea judecătorească. Sunt bine venite investigațiile jurnlistice, dar ele trebuie să fie probate. Revelarea aspectelor trebuie să se facă pe baza unor dovezi probate nu putem muta justiția din sala de judcată în stradă. Nu putem cere demisia unor conducători de instituții decât pe baza legală nu prin oprobiu public. Este evidentă represiunea în afara cadrului legal", a adăugat Arsenie.

Arsenie a explicat că procurorul dorea declinarea dosarului către ÎCCJ și că refuza să se supună deciziilor președintelui de ședință.

„Scopul vizitei doamnei procuror a fost de a pretinde o soluție. Pentru mine e un moment de referință al carierei mele, nu am mai fost pusă în această ipostază, nici înainte, nici după. Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau. Este șocant pentru un judecător care este liber. Au fost niște presiuni enorme care au continuat și a doua zi în ședința de judecată. Nevoia doamnei procuror de a obține declinarea dosarului către ÎCCJ, doamna procuror refuza să se supună deciziilor președintelui de ședință. (...) Este exclusă o astfel de intervenție din partea oricărui magistrat. Soluția se pronunță de completul de judecată. Am semnalat conducerii Curții de Apel București. O colegă m-a avertizat că voi vedea eu ce voi păți", a spus Liana Arsenie

Arsenie a mai spus că dosarul „Fațada” a fost singura cauză pentru care i s-ar fi cerut să ofere soluții și că Elena Grecu nu colabora frecvent cu Curtea de Apel București.

Dosarul, deschis în 2016, a fost clasat în 2020. Direcția Națională Anticorupție a decis clasarea acestuia, în care primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, era urmărită penal pentru că ar fi solicitat mai multor oameni de afaceri să facă sponsorizări către o asociație non-profit destinată reabilitării fațadelor blocurilor din centrul Craiovei.