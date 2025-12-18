Justitie

Șefa CAB denunță atacuri politice asupra independenței magistraților: Se vrea slăbirea puterii judecătorești

Comentează știrea
Șefa CAB denunță atacuri politice asupra independenței magistraților: Se vrea slăbirea puterii judecătoreștiLiana Arsenie. Sursa foto: INQAM/Gyozo Baghiu
Din cuprinsul articolului

Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a făcut noi declarații legate de presupusele presiuni din justiție. Ea a povestit că procuroarea DNA, Elena Greu, i-ar fi cerut să dea o soluție împotriva primăriței Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în dosarul deschis de DNA. Solicitatea ar fi vizat o condamnare, deși dosarul a fost clasat după câțiva ani.

Liana Arsenie, despre justiție și presiuni politice

Liana Arsenie afirmă că este prima dată când se confruntă cu presiuni politice asupra justiției.

„De când sunte președinte al CAB nu am simțit presiuni . Acum e o încercare de preluare a puterii judecătorești. Nu cunosc rațiunile, sunt folosite mecanisme clare, prin care se vrea slăbirea puterii judecătorești. Nu se face numai prin hotărâri legislative, ci prin segregarea magistraților ca buni sau răi un lucru grav este instigarea opiniei publice asupra magistraților. Judecătorul trebuie să fie liber să pronunțe soluția în cazuri, dincolo de așteptările publice", a spus ea la România TV.

Proces

Proces. Sursa foto: Pixabay

Ea susține că există o intenție clară de a slăbi justiția. În opinia sa, puterea judecătorească trebuie anihilată pentru a fi controlată.

O nouă metodă de înșelătorie online. Escrocii au trecut la intimidare și îi amenință pe utilizatori cu închisoarea
O nouă metodă de înșelătorie online. Escrocii au trecut la intimidare și îi amenință pe utilizatori cu închisoarea
A murit profesorul Mircea Coșea, după o grea suferință
A murit profesorul Mircea Coșea, după o grea suferință

„Este o represiune politică prentru a anihila puterea judecătorească. Sunt bine venite investigațiile jurnlistice, dar ele trebuie să fie probate. Revelarea aspectelor trebuie să se facă pe baza unor dovezi probate nu putem muta justiția din sala de judcată în stradă. Nu putem cere demisia unor conducători de instituții decât pe baza legală nu prin oprobiu public. Este evidentă represiunea în afara cadrului legal", a adăugat Arsenie.

Judecătoarea susține că a semnalat situația conducerii CAB

Arsenie a explicat că procurorul dorea declinarea dosarului către ÎCCJ și că refuza să se supună deciziilor președintelui de ședință.

„Scopul vizitei doamnei procuror a fost de a pretinde o soluție. Pentru mine e un moment de referință al carierei mele, nu am mai fost pusă în această ipostază, nici înainte, nici după. Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau. Este șocant pentru un judecător care este liber. Au fost niște presiuni enorme care au continuat și a doua zi în ședința de judecată. Nevoia doamnei procuror de a obține declinarea dosarului către ÎCCJ, doamna procuror refuza să se supună deciziilor președintelui de ședință. (...) Este exclusă o astfel de intervenție din partea oricărui magistrat. Soluția se pronunță de completul de judecată. Am semnalat conducerii Curții de Apel București. O colegă m-a avertizat că voi vedea eu ce voi păți", a spus Liana Arsenie

Mari tensiuni în justiție

Arsenie a mai spus că dosarul „Fațada” a fost singura cauză pentru care i s-ar fi cerut să ofere soluții și că Elena Grecu nu colabora frecvent cu Curtea de Apel București.

Dosarul, deschis în 2016, a fost clasat în 2020. Direcția Națională Anticorupție a decis clasarea acestuia, în care primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, era urmărită penal pentru că ar fi solicitat mai multor oameni de afaceri să facă sponsorizări către o asociație non-profit destinată reabilitării fațadelor blocurilor din centrul Craiovei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - O nouă metodă de înșelătorie online. Escrocii au trecut la intimidare și îi amenință pe utilizatori cu închisoarea
23:44 - Mesajele Kremlinului despre „formula victoriei”. Narîșkin invocă confruntarea ideologică, Putin avertizează asupra ex...
23:34 - A murit profesorul Mircea Coșea, după o grea suferință
23:33 - Măsură controversată în SUA. Categoriile de angajați care pot primi despăgubiri pentru discriminare la locul de muncă
23:23 - Cumulul pensiei cu salariul, menținut și în 2026 pentru angajații din Sănătate. Alte sectoare vizate
23:11 - Misterul fiului secret al lui Iliescu. Cine ar putea intra în posesia averii fostului președinte

HAI România!

Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia

Proiecte speciale