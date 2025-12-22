Social

Cum face mama lui Kid Rock plăcinta cu mere de Crăciun

Comentează știrea
Cum face mama lui Kid Rock plăcinta cu mere de CrăciunPlăcinta cu mere. Sursa foto. Pixabay
Din cuprinsul articolului

Mama lui Robert James Ritchie, artistul cunoscut publicului larg sub numele de Kid Rock, a dezvăluit pentru Fox News modul în care pregătește faimoasa plăcintă cu mere de Crăciun.

Cum pregătești plăcinta cu mere americană, după rețeta mamei lui Kid Rock

Muzicianul american, apreciat ca cântăreț, rapper și compozitor, a crescut cu această rețetă devenită simbol al sărbătorilor în familia sa, iar gestul mamei sale aduce în prim-plan latura personală și autentică din spatele scenei și al succesului internațional.

Kid Rock și-a făcut intrarea pe scena muzicală la începutul anilor ’90 ca rapper, odată cu lansarea albumului de debut „Grits Sandwiches for Breakfast” (1990), apărut sub egida casei de discuri Jive Records.

Ulterior, proiectele independente „The Polyfuze Method” (1993) și ”Early Mornin’ Stoned Pimp” (1996) i-au oferit libertatea de a-și rafina identitatea artistică, proces care a culminat cu albumul „Devil Without a Cause” (1998).

Elena Ceaușescu avea un om care-i aduna melcii și gândacii de pe poteca din pădure. Ce destin fabulos a avut bărbatul după 1989
Elena Ceaușescu avea un om care-i aduna melcii și gândacii de pe poteca din pădure. Ce destin fabulos a avut bărbatul după 1989
Nicușor Dan, despre relația România - SUA: Ne adaptăm la o nouă realitate
Nicușor Dan, despre relația România - SUA: Ne adaptăm la o nouă realitate

Materialul s-a bucurat de un succes răsunător, cu vânzări de aproximativ 14 milioane de exemplare la nivel mondial. Cel mai de succes single „Cocky” (2001), a atras atenția prin combinația inedită dintre hip-hop, rock și influențe country.

Single-ul „Cowboy” (1999) este adesea menționat drept una dintre piesele care au deschis drumul genului country rap. De-a lungul carierei, cele mai mari succese comerciale ale artistului au fost „Picture” (2002) și „All Summer Long” (2008).

Începând cu albumul „Rock n Roll Jesus” din 2007, Kid Rock s-a orientat tot mai clar către un sound country rock. Dincolo de muzică, artistul este cunoscut și pentru pozițiile sale politice, fiind un susținător declarat al Partidului Republican.

Kid Rock

Sursa foto: Kid Rock/Facebook

Mama lui Kid Rock, despre trucurile sale în pregătirea deserturilor de Crăciun

Mai exact, artistul Kid Rock apare alături de mama sa, Susan, într-un moment special al emisiunii „Fox & Friends Weekend”, unde, împreună cu co-prezentatoarea Rachel Campos-Duffy, oferă publicului sugestii și trucuri pentru pregătirea deserturilor de sărbători.

Ingredientele necesare pentru plăcinta cu mere americană:

Pentru blatul de plăcintă:

  •  3 căni de făină,
  •  1 linguriță de sare,
  •  1½ căni de Crisco,
  •  1 ou mare,
  •  1 lingură de oțet,
  •  5 linguri de apă cu gheață,
  •  alte 2-3 linguri de apă cu gheață dacă este necesar.

Cum se prepară umplutura

  •  6–7 mere Jonathan, curățate de coajă, fără miez și feliate,
  •  1 cană zahăr,
  •  1 linguriță scorțișoară,
  •  1/8 linguriță nucșoară,
  • Suc de la ½ lămâie,
  •  1 lingură unt, tăiat în bucăți mici.

Modul de preparare a plăcintei americane

Procesul începe cu realizarea crustei, baza oricărei plăcinte reușite. Făina se combină cu sarea și grăsimea tip Crisco, folosind un blender special pentru aluat, până când compoziția capătă un aspect nisipos. Separat, într-un vas de dimensiuni mici, se omogenizează oul cu oțetul și apa, apoi acest amestec lichid se încorporează treptat peste aluat.

Pentru a obține consistența corectă, se adaugă apă foarte rece, puțin câte puțin, până când aluatul devine compact și ușor de modelat. Se formează o bilă, care se împarte în două părți egale. Fiecare jumătate se învelește în folie alimentară și se lasă la frigider cel puțin 30 de minute, timp necesar pentru stabilizarea texturii.

Între timp, se pregătește umplutura. Zahărul se amestecă bine cu scorțișoara și nucșoara, rezultând un mix aromat care se păstrează deoparte până la folosire. Pentru etapa finală, cuptorul se preîncălzește la 220°C, pregătind astfel condițiile ideale pentru coacerea plăcintei.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:15 - Elena Ceaușescu avea un om care-i aduna melcii și gândacii de pe poteca din pădure. Ce destin fabulos a avut bărbatul...
13:05 - Scene incredibile în Parlamentul turc. Deputații s-au luat la bătaie
12:56 - Niki Minaj surprinde lumea cu declarațiile sale politice la AmericaFest. De ce îl susține pe Trump
12:51 - Tapet deschis vs. tapet închis la culoare: cum alegi varianta potrivită pentru casa ta
12:40 - Nicușor Dan, despre relația România - SUA: Ne adaptăm la o nouă realitate
12:31 - Atac fără precedent în Rusia. Locotenent-general rus ucis, alte șapte mașini distruse

HAI România!

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei

Proiecte speciale