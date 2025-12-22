Cum face mama lui Kid Rock plăcinta cu mere de Crăciun

Mama lui Robert James Ritchie, artistul cunoscut publicului larg sub numele de Kid Rock, a dezvăluit pentru Fox News modul în care pregătește faimoasa plăcintă cu mere de Crăciun.

Muzicianul american, apreciat ca cântăreț, rapper și compozitor, a crescut cu această rețetă devenită simbol al sărbătorilor în familia sa, iar gestul mamei sale aduce în prim-plan latura personală și autentică din spatele scenei și al succesului internațional.

Kid Rock și-a făcut intrarea pe scena muzicală la începutul anilor ’90 ca rapper, odată cu lansarea albumului de debut „Grits Sandwiches for Breakfast” (1990), apărut sub egida casei de discuri Jive Records.

Ulterior, proiectele independente „The Polyfuze Method” (1993) și ”Early Mornin’ Stoned Pimp” (1996) i-au oferit libertatea de a-și rafina identitatea artistică, proces care a culminat cu albumul „Devil Without a Cause” (1998).

Materialul s-a bucurat de un succes răsunător, cu vânzări de aproximativ 14 milioane de exemplare la nivel mondial. Cel mai de succes single „Cocky” (2001), a atras atenția prin combinația inedită dintre hip-hop, rock și influențe country.

Single-ul „Cowboy” (1999) este adesea menționat drept una dintre piesele care au deschis drumul genului country rap. De-a lungul carierei, cele mai mari succese comerciale ale artistului au fost „Picture” (2002) și „All Summer Long” (2008).

Începând cu albumul „Rock n Roll Jesus” din 2007, Kid Rock s-a orientat tot mai clar către un sound country rock. Dincolo de muzică, artistul este cunoscut și pentru pozițiile sale politice, fiind un susținător declarat al Partidului Republican.

Mai exact, artistul Kid Rock apare alături de mama sa, Susan, într-un moment special al emisiunii „Fox & Friends Weekend”, unde, împreună cu co-prezentatoarea Rachel Campos-Duffy, oferă publicului sugestii și trucuri pentru pregătirea deserturilor de sărbători.

Ingredientele necesare pentru plăcinta cu mere americană:

Pentru blatul de plăcintă:

3 căni de făină,

1 linguriță de sare,

1½ căni de Crisco,

1 ou mare,

1 lingură de oțet,

5 linguri de apă cu gheață,

alte 2-3 linguri de apă cu gheață dacă este necesar.

6–7 mere Jonathan, curățate de coajă, fără miez și feliate,

1 cană zahăr,

1 linguriță scorțișoară,

1/8 linguriță nucșoară,

Suc de la ½ lămâie,

1 lingură unt, tăiat în bucăți mici.

Procesul începe cu realizarea crustei, baza oricărei plăcinte reușite. Făina se combină cu sarea și grăsimea tip Crisco, folosind un blender special pentru aluat, până când compoziția capătă un aspect nisipos. Separat, într-un vas de dimensiuni mici, se omogenizează oul cu oțetul și apa, apoi acest amestec lichid se încorporează treptat peste aluat.

Pentru a obține consistența corectă, se adaugă apă foarte rece, puțin câte puțin, până când aluatul devine compact și ușor de modelat. Se formează o bilă, care se împarte în două părți egale. Fiecare jumătate se învelește în folie alimentară și se lasă la frigider cel puțin 30 de minute, timp necesar pentru stabilizarea texturii.

Între timp, se pregătește umplutura. Zahărul se amestecă bine cu scorțișoara și nucșoara, rezultând un mix aromat care se păstrează deoparte până la folosire. Pentru etapa finală, cuptorul se preîncălzește la 220°C, pregătind astfel condițiile ideale pentru coacerea plăcintei.