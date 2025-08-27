Politica Sebastian Popescu, primul mesaj după scandalul tentativei de racolare a unui minor: Nu este justiție, ci un scenariu regizat







Sebastian Popescu a publicat primul anunț amplu după valul de informații și dezvăluiri apărute în ultimele zile în spațiul media. Pe care le califică drept „false, trunchiate și pline de ură”.

Politicianul a fost implicat într-o tentativă de racolare în scopuri sexuale a unui minor.Fostul candidat la președinție a fost plasat sub control judiciar.

În postare de pe Facebook, politicianul susține că a devenit ținta unei campanii concertate menite să-i compromită cariera. Totodată respinge categoric orice acuzații privind relații cu minori „Nu am avut și nu voi avea intenția sau înclinația de a întreține relații de orice natură cu persoane minore. Întreaga această situație este contrară valorilor și caracterului meu”, spune el.

Popescu afirmă că ancheta în care numele său ar fi vehiculat a fost transformată într-un „spectacol mediatic”, cu „fragmente din conversații private difuzate selectiv”, înainte ca o instanță să se pronunțe.

„Aceasta nu este justiție, ci un scenariu regizat pentru compromiterea mea politică”, notează el. Adăugând că a colaborat și va continua să colaboreze cu autoritățile competente, convins că „adevărul se stabilește doar în sala de judecată, nu în studiourile de televiziune”.

Popescu susține că, deși a candidat de trei ori la Președinția României cu „un program serios pentru țară”, mass-media nu ar fi manifestat interes la momentul respectiv. „Atunci nu exista un interes legitim de informare? Interesul apare doar acum, când se poate distruge un om?”, întreabă retoric. Anunțând că nu va mai răspunde solicitărilor de interviu „inutile” în acest context.

Politicianul mulțumește celor care „nu s-au grăbit să tragă concluzii” și au rămas alături de el. Declară că va folosi „toate mijloacele legale” împotriva celor pe care îi acuză de defăimare și răspândire de informații false.

Mesajul se încheie într-un registru personal, cu o referință la credință. „Mă rog la Dumnezeu să-i ierte pe cei care varsă atâta ură asupra mea”, spune Popescu

Declarația lui Sebastian Popescu marchează o schimbare de strategie: de la tăcere la ofensivă comunicatională, cu trei axe clare — negarea fermă a acuzațiilor, deplasarea disputei din spațiul mediatic în cel juridic și delegitimarea surselor critice. Decizia finală aparține Justiției.