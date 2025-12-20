Se schimbă modul de obținere a permisului auto și moto. O parte dintre români ar putea scăpa de proba teoretică

Anumiți conducători auto ar putea fi exceptați, în condiții bine stabilite, de la susținerea probei teoretice atunci când solicită obținerea permiselor pentru categoriile A, A2 sau B. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ adoptat miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, și vizează titularii permiselor A1 și B1, cu respectarea unor criterii de experiență și a celorlalte cerințe legale.

Camera Deputaților a adoptat, cu amendamente, proiectul de lege retrimis spre reexaminare de Președintele României în cursul verii. Inițiativa legislativă prevede scutirea de proba teoretică pentru deținătorii permiselor categoria A1 care solicită obținerea categoriilor A sau A2, cu condiția promovării probei practice și a îndeplinirii tuturor celorlalte obligații prevăzute de lege.

Propunerea fusese adoptată anterior și de Senat, în luna noiembrie 2025, fiind astfel finalizat parcursul parlamentar, după corectarea aspectelor semnalate la reexaminare.

În mod similar, proiectul introduce posibilitatea ca persoanele care dețin permis de conducere categoria B1, obținut la vârsta de 16 sau 17 ani, să fie exceptate de la proba teoretică în momentul obținerii permisului categoria B, destinat autoturismelor. În aceste situații, ar urma să fie necesară doar promovarea probei practice și îndeplinirea celorlalte condiții legale, la fel ca în cazul titularilor de permis A1, potrivit avocatnet.ro.

În forma inițială, actul normativ fusese adoptat de Camera Deputaților, respins de Senat și ulterior trimis spre reexaminare de către șeful statului. Motivul a fost neconcordanța cu Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere, întrucât eliminarea probei teoretice nu era condiționată de criterii precum experiența minimă de conducere sau absolvirea unor cursuri de formare, cerințe impuse de legislația europeană.

Reexaminarea a presupus reluarea procedurii legislative, iar Parlamentul a adoptat acum proiectul cu amendamente care introduc condiții clare de experiență.

Forma finală a legii prevede că titularii permiselor categoria B1, obținute la 16 sau 17 ani, pot fi scutiți de proba teoretică pentru categoria B dacă fac dovada unei experiențe de minimum un an în conducerea unui vehicul din categoria B1 și îndeplinesc celelalte cerințe legale.

De asemenea, persoanele care dețin permis categoria A1 și solicită obținerea categoriilor A2 sau A pot beneficia de aceeași derogare, cu condiția acumulării unei experiențe de cel puțin doi ani în conducerea motocicletelor din categoria A1 pentru accesul la A2, respectiv de minimum doi ani în categoria A2 pentru accesul la categoria A.

Proiectul mai prevede că persoanele care dețin permis de conducere categoria B la data intrării în vigoare a legii și care pot dovedi absolvirea cursurilor teoretice și practice pentru categoria A pot solicita obținerea categoriilor A sau A2 fără susținerea probei teoretice. În aceste cazuri, va fi necesară doar promovarea probei practice și respectarea celorlalte condiții prevăzute de lege.

Pentru a produce efecte, legea trebuie să fie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Abia după parcurgerea acestor etape, noile reguli privind scutirea de proba teoretică vor putea fi aplicate.