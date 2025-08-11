Social Scumpiri record în magazine. Alimentele de bază devin un lux







Scumpiri record în magazine. Indicele global al prețurilor la alimente a înregistrat în luna iulie cea mai mare valoare din ultimii peste doi ani, potrivit datelor publicate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Creșterea a fost alimentată în special de scumpirea record a cărnii și de majorarea semnificativă a prețurilor la uleiurile vegetale.

FAO calculează lunar Food Price Index, un indicator care urmărește evoluția prețurilor la un coș standard de produse – cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr. În iulie, acest indice a ajuns la 130,1 puncte, ceea ce reprezintă o creștere de 1,6% față de iunie și cel mai ridicat nivel din februarie 2023. Chiar și așa, valoarea rămâne cu 18,8% sub recordul absolut atins în martie 2022.

Prețurile la carne au urcat în iulie la 127,3 puncte, depășind cu 1,2% precedentul record stabilit în iunie. Cererea puternică din China și Statele Unite a împins în sus cotațiile pentru carnea de vită și de oaie.

În SUA, seceta a redus producția internă de vită, determinând importuri masive, în timp ce China a continuat să aducă cantități record din străinătate, pe fondul creșterii popularității acestui tip de carne.

În contrast, carnea de porc s-a ieftinit, datorită unei aprovizionări abundente și a reducerii cererii, în special pe piața Uniunii Europene.

Un salt spectaculos s-a înregistrat și în cazul uleiurilor vegetale. Indicele aferent acestui segment a urcat la 166,8 puncte, în creștere cu 7,1% față de iunie, atingând astfel maximul ultimilor trei ani. Creșterea vine în special din scumpirea uleiului de palmier și a celui de floarea-soarelui, susținută de cererea puternică la nivel global și de dificultăți în aprovizionare.

Pe de altă parte, prețul uleiului de rapiță a scăzut, odată cu intrarea pe piața europeană a noilor livrări.

Spre deosebire de carne și uleiuri, cerealele au înregistrat o ieftinire, ajungând la cel mai redus nivel din aproape cinci ani. Această scădere este pusă pe seama recoltei abundente de grâu din emisfera nordică, care a creat presiune pe prețuri.

Zahărul s-a ieftinit pentru a cincea lună consecutiv, datorită perspectivelor optimiste privind producția din Brazilia și India. Și segmentul lactatelor a consemnat o scădere – prima din aprilie 2024 –, mai ales în cazul untului și al laptelui praf. FAO nu a emis în această lună noi estimări privind recolta mondială de cereale.