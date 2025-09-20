Monden

Scorsese și DiCaprio, într-un hotel bântuit de secrete. Cel mai așteptat film al anului

Scorsese și DiCaprio, într-un hotel bântuit de secrete. Cel mai așteptat film al anului
Martin Scorsese își continuă colaborările cu starurile de top ale Hollywoodului, pregătind următorul său proiect cinematografic: o adaptare a romanului de groază „What Happens at Night” de Peter Cameron.

Filmul îi va avea în rolurile principale pe Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence, doi dintre cei mai apreciați actori ai momentului, alături de care regizorul va explora tematici întunecate și complexe.

Scorsese pregătește un film cu DiCaprio

Potrivit surselor oficiale, Apple Original Films negociază cu Studiocanal pentru finanțarea și producția peliculei. Studiocanal deține drepturile asupra cărții încă din 2023, iar Patrick Marber, nominalizat la Oscar pentru „Notes on a Scandal”, se va ocupa de scenariu.

Film. Sursa foto: Pixabay

Colaborarea dintre Scorsese și DiCaprio este deja una legendară, cei doi realizând șase filme în două decenii, însă această producție va marca prima întâlnire regizor-actor dintre Scorsese și Jennifer Lawrence.

Povestea cărții urmărește un cuplu american care călătorește într-un oraș european izolat și înzăpezit pentru a adopta un copil. Sinopsisul oficial explică că „Este o călătorie dificilă, care o lasă pe soție, care se luptă cu cancerul, extrem de slăbită, iar soțul ei se teme că boala ei va împiedica orfelinatul să le dea copilul.”

„Nimic nu este ceea de pare”

La sosire, cuplul se cazează într-un hotel misterios, Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, unde barul este mereu deschis și holurile sunt populate de personaje enigmatice: de la o cântăreață bătrână și extravagantă, la un om de afaceri depravat și un vindecător misterios.

Actrița Jennifer Lawrence

Actrița Jennifer Lawrence. Sursa foto: Arhiva EvZ

„Nimic nu este ceea ce pare în această lume înghețată și derutantă, iar cu cât cuplul se luptă mai mult să-și revendice copilul, cu atât pare să știe mai puțin despre căsnicia lor, despre ei înșiși și chiar despre viață,” mai arată sinopsisul.

În spatele camerei, Scorsese nu este străin de astfel de provocări. Renumitul regizor a produs și filmul „Die My Love”, în care Jennifer Lawrence joacă un rol central, proiect aflat acum în curs de nominalizare la Oscar.

DiCaprio și Lawrence au mai jucat împreună

În același timp, Leonardo DiCaprio continuă să primească aprecieri critice pentru interpretarea sa din „One Battle After Another”, regizat de Paul Thomas Anderson, iar Lawrence și DiCaprio au mai jucat împreună în drama apocaliptică „Don’t Look Up” (2021), semnată de Adam McKay.

Apple, studioul din spatele „Killers of the Flower Moon”, continuă să colaboreze cu Scorsese și DiCaprio, având acorduri de primă opțiune cu studiourile lor de producție, Sikelia și Appian Way. În plus, Apple a distribuit și drama „Causeway” cu Jennifer Lawrence, lansată în 2022, ceea ce întărește legătura dintre actriță și gigantul de streaming, potrivit Deadline.

