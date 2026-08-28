Regulament-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică din organizațiile de cercetare. Noul act normativ, aplicabil din ziua publicării sale în Monitorul Oficial nr. 704, stabilește cadrul legal pentru componența comisiilor, procedura de depunere a sesizărilor, protecția identității petenților, termenele de analiză și regulile privind conflictele de interese, conform edupedu.ro.

Organizațiile de cercetare au la dispoziție un termen de 60 de zile calendaristice pentru a-și redacta și publica propriile regulamente interne, conform prevederilor acestui ordin.

O schimbare centrală adusă de noul cadru normativ vizează autonomia comisiilor din cadrul instituțiilor de profil. Art. 2 alin. (3) stabilește: „Comisiile de etică acționează independent față de orice altă structură sau persoană din cadrul organizației de cercetare”.

Fiecare entitate își va elabora propriul regulament și procedurile interne de lucru, care necesită aprobarea consiliului științific. Potrivit art. 3 alin. (2), „Comisia de etică este formată dintr-un număr impar, de minimum 3 membri și maximum 7 membri”, iar aceștia trebuie să fie „persoane cu prestigiu profesional”.

Textul introduce condiții stricte privind incompatibilitățile. Conform art. 3 alin. (3), din comisiile de etică nu pot face parte persoane care: „a) dețin funcția de director general, director, director general adjunct, director adjunct, director/secretar științific, director de filială, președinte al consiliului științific, director general administrativ, director general adjunct administrativ, director de departament; b) au încălcat normele de bună conduită în activitatea CDI.”

Dacă o persoană validată se află într-o situație de incompatibilitate, aceasta are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a opțiune și a demisiona din funcția incompatibilă. În situația în care un membru este revocat sau se retrage, altă persoană va fi numită în termen de 15 zile.

Fiecare structură este asistată de un secretar fără drept de vot, însărcinat cu evidența documentelor, redactarea proceselor-verbale și comunicarea. Art. 5 alin. (1) stabilește două atribuții principale ale comisiilor: „a) urmăresc respectarea codurilor de etică specifice domeniului; b) numesc comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea CDI aduse în atenția lor prin sesizări sau prin autosesizare.” Din comisiile de analiză pot face parte și experți din afara instituției.

Dacă aspectele sesizate privesc posibile fapte de natură penală, se aplică prevederile art. 6 alin. (2): „Comisiile de etică notifică de urgență conducerea organizațiilor de cercetare cu privire la sesizările care fac obiectul legii penale și pun la dispoziția acesteia toate informațiile pe care le dețin cu privire la sesizările respective.”

Cadrul legal clarifică modul de sesizare a posibilelor abateri de la buna conduită. Regula generală arată că „Sesizările și reclamațiile anonime nu sunt luate în considerare”, conform art. 7 alin. (2).

În schimb, art. 8 alin. (1) prevede că „Orice persoană poate sesiza comisia de etică a organizației de cercetare cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere de la normele de bună conduită în activitatea CDI”. Sesizarea se depune în scris sau online la registratura instituției și primește număr de înregistrare.

Chiar dacă deponentul trebuie să își declare datele, identitatea sa este protejată strict. Art. 8 alin. (3) prevede: „Identitatea autorului sesizării se păstrează confidențială.” În registrul public de intrări, la rubrica deponent va fi menționat termenul „anonim”. Nerespectarea acestei reguli atrage consecințe directe, potrivit art. 8 alin. (6): „Nerespectarea prevederilor referitoare la păstrarea confidențialității identității autorului sesizării constituie abatere disciplinară.”

Pentru ca o reclamație să treacă de filtrul de admisibilitate, art. 8 alin. (4) obligă ca aceasta să conțină cumulativ: „a) semnătura persoanei care formulează sesizarea; b) datele de identificare a persoanei care formulează sesizarea: numele și prenumele persoanei fizice, funcția și locul de muncă sau denumirea persoanei juridice, adresa acesteia, precum și, după caz, adresa de corespondență, care poate fi și o adresă de poștă electronică; c) o motivare argumentată privind nerespectarea normelor de bună conduită în activitatea CDI, cu exemple concrete și cu indicarea considerentelor justificative și a surselor de documentare.”

Dacă nu îndeplinește aceste condiții, sesizarea este respinsă în 5 zile lucrătoare, însă poate fi retransmisă corectată.

Din momentul înregistrării unei sesizări, comisia de etică are obligația să se întrunească rapid. Potrivit art. 7 alin. (1): „Comisia de etică se întrunește ori de câte ori este nevoie, iar în cazul în care sunt depuse sesizări, se va întruni în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acestora.”

Comisia de analiză constituită are un termen de 60 de zile calendaristice pentru a redacta raportul final, iar comisia de etică dispune de 30 de zile pentru a aproba raportul prin hotărâre.

Dacă investigația confirmă nereguli, se aplică măsuri disciplinare, iar art. 9 alin. (5) aduce o precizare importantă: „Persoanele vinovate pot fi și altele în afară de cele menționate în textul sesizării.” Sancțiunile sunt cele stabilite de Legea nr. 183/2024.

Raportul aprobat poate fi contestat în termen de 20 de zile lucrătoare de la comunicare la Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), dreptul de contestație aparținând ambelor părți. Dacă nu se depune contestație, decizia este pusă în aplicare de conducătorul organizației în maximum 60 de zile calendaristice.

Evaluarea cazurilor impune reguli clare de imparțialitate. Membrii comisiei de analiză semnează declarații de imparțialitate și confidențialitate în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare.

Totodată, regulamentul interzice scurgerile de informații sau comentariile publice înainte de soluționare. Art. 10 alin. (7) interzice persoanelor implicate în analiză exprimarea: „a oricărei opinii cu privire la vinovăția persoanei cercetate, anterior rezoluției finale de stabilire a existenței abaterii.”

Persoana reclamată beneficiază de dreptul de a consulta dosarul și de a propune martori. Potrivit art. 12 alin. (3), în luarea deciziei, comisia de analiză ține cont de: „documentele dosarului, caracterul și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvârșită fapta și comportarea anterioară a celui în cauză.”

Conform art. 12 alin. (6), raportul semnat de președinte devine act administrativ. Dacă raportul este respins de comisia de etică, „procedura de analiză se reia cu o nouă comisie de analiză”, potrivit art. 12 alin. (7).

Când reclamațiile vizează conducerile instituțiilor, competența este transferată direct la nivel central. Potrivit art. 12 alin. (10): „Sesizările sau contestațiile care vizează personal cu funcții de conducere în organizații de cercetare sau în alte instituții publice, membri ai consiliilor de administrație, ai comitetelor de direcție, ai consiliilor științifice sau ai comisiilor de etică ale organizațiilor de cercetare sau persoane cu funcții de demnitate publică sunt analizate direct de CNECSDTI.”

Conform art. 13 alin. (1), hotărârile comisiilor de etică se publică pe site-ul organizației în termen de 10 zile calendaristice de la rămânerea definitivă, cu anonimizarea datelor deponentului. Ședințele pot fi înregistrate doar cu acordul tuturor participanților și pot avea loc fizic, online sau hibrid.

Procesul de aliniere la noile norme este deja în desfășurare. Art. 14 alin. (1) prevede: „În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament-cadru, organizațiile de cercetare elaborează propriul regulament de organizare și funcționare a comisiilor de etică, pe care îl publică pe site-ul propriu.” De asemenea, pe paginile oficiale vor trebui publicate componența comisiilor și instrucțiunile clare pentru depunerea sesizărilor.