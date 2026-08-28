Șoferii români care trec pe culoarea galbenă a semaforului trebuie să știe că regula nu este identică în toate statele europene: în România, ca și în multe țări din Uniunea Europeană, trebuie să oprești dacă poți face acest lucru în siguranță, însă sancțiunile și modul în care sunt aplicate diferă de la stat la stat, potrivit Your Europe.

Este un detaliu important pentru cei care circulă cu mașina în afara țării, mai ales că Uniunea Europeană nu are o legislație unică privind regulile de circulație. Fiecare stat stabilește propriile reguli privind semafoarele și sancțiunile, iar o trecere considerată riscantă într-o țară poate fi analizată diferit în alta.

Pentru mulți șoferi, galbenul este interpretat drept un semnal de „grăbește-te”. În legislația rutieră europeană, logica este însă, în general, opusă.

Semnalul galben avertizează că urmează oprirea circulației. Regula aplicată în numeroase state este că șoferul trebuie să oprească înainte de intersecție dacă poate face acest lucru fără pericol.

Există însă o excepție importantă: atunci când mașina este prea aproape de semafor și o frânare bruscă ar putea provoca un accident, șoferul poate continua deplasarea.

Acest principiu apare explicit, de exemplu, în regulile oficiale prezentate de Uniunea Europeană pentru Grecia și Spania.

În România, semnalul galben nu trebuie interpretat ca o invitație de a accelera pentru a trece de intersecție înainte de apariția roșului.

Regulile de circulație prevăd că șoferul trebuie să oprească atunci când semaforul indică galben, cu excepția situației în care se află atât de aproape de locul unde trebuie să oprească încât nu mai poate face acest lucru în condiții de siguranță.

Pentru șoferi, problema apare atunci când aleg să continue deplasarea deși aveau suficient spațiu pentru a frâna normal și în siguranță.

Informațiile oficiale privind regulile rutiere din România sunt incluse și pe platforma „Your Europe”, administrată de Uniunea Europeană, unde sunt prezentate regulile aplicabile șoferilor care circulă în țară.

O greșeală frecventă este presupunerea că regulile sunt aceleași în toate statele membre.

Comisia Europeană avertizează însă că nu există o legislație unică a Uniunii Europene privind toate regulile de circulație. Statele membre pot avea reguli diferite privind limitele de viteză, alcoolul la volan, echipamentele obligatorii și alte norme de circulație.

Prin urmare, și modul concret în care sunt sancționate abaterile legate de semafoare poate varia.

În Italia, subiectul trecerii pe galben a atras atenția după ce au fost explicate situațiile în care șoferul trebuie să oprească și cazurile în care poate continua deplasarea.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană și preluate în România, șoferii trebuie să oprească dacă pot face acest lucru în siguranță. Dacă autoritățile consideră că șoferul avea posibilitatea să oprească, continuarea deplasării poate duce la aplicarea unei sancțiuni.

În anumite situații, amenda poate ajunge până la 665 de euro, iar șoferul poate pierde și puncte din permis.

În plus, intersecțiile pot fi monitorizate cu sisteme automate de detectare, astfel încât sancțiunea nu presupune neapărat oprirea șoferului de către un echipaj de poliție.

Regulile prezentate pe platforma oficială „Your Europe” arată că în Grecia șoferul trebuie să oprească la galben, la fel ca la roșu, cu excepția situației în care se află prea aproape de semafor pentru a putea opri în siguranță.

În Spania, regula este asemănătoare. Semnalul galben fix impune oprirea în aceleași condiții ca semnalul roșu, dacă vehiculul nu este atât de aproape de semafor sau de linia de oprire încât frânarea ar deveni periculoasă.

Pentru șoferii care călătoresc prin mai multe țări europene, principiul de bază rămâne, astfel, relativ simplu: galbenul înseamnă pregătirea pentru oprire, nu accelerarea automată.

O sancțiune aplicată în urma unei presupuse treceri neregulamentare poate fi contestată în condițiile prevăzute de legislația țării respective.

În astfel de situații pot deveni importante mai multe elemente: poziția mașinii în momentul schimbării semaforului, viteza de deplasare, posibilitatea reală de a opri și, în cazul sistemelor automate, modul în care a fost înregistrată presupusa abatere.

Procedura și termenele pentru contestarea unei amenzi diferă însă de la un stat la altul.

Cea mai sigură regulă pentru un șofer care circulă în România sau într-un alt stat din Uniunea Europeană este să nu accelereze atunci când vede galbenul.

Dacă poate opri normal și în siguranță, trebuie să oprească. Dacă este deja prea aproape de intersecție și o frânare bruscă ar crea un pericol, situația poate fi tratată diferit, în funcție de circumstanțele concrete și de legislația națională.