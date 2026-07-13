Codul rutier stabilește condițiile în care șoferii pot întoarce într-o intersecție semaforizată, însă regulile sunt adesea interpretate greșit. Deși mulți conducători auto cred că manevra este interzisă în toate intersecțiile cu semafor, legislația prevede că aceasta poate fi efectuată doar dacă sunt respectate anumite condiții privind semnalizarea rutieră și regulile de circulație.

Întoarcerea autovehiculului într-o intersecție semaforizată continuă să creeze neclarități în rândul șoferilor. Unii conducători auto consideră că manevra este interzisă în orice intersecție controlată prin semafor, indiferent de indicatoare sau marcaje. Alții apreciază că este suficient ca semaforul să indice culoarea verde pentru ca întoarcerea să fie permisă.

Potrivit prevederilor din Codul rutier 2026, existența unui semafor nu înseamnă automat că întoarcerea este interzisă. Legalitatea manevrei depinde de semnalizarea rutieră, marcajele existente și modul în care este organizată circulația în intersecția respectivă.

În practică, întoarcerea poate fi efectuată doar atunci când nu există indicatoare sau alte restricții care o interzic, iar direcția de deplasare este permisă prin semnalizarea rutieră. Interpretarea greșită a acestor reguli conduce frecvent la efectuarea unor manevre neregulamentare.

În multe dintre intersecțiile semaforizate, întoarcerea nu este permisă tocmai din cauza restricțiilor impuse prin indicatoare, marcaje sau configurația drumului.

Codul rutier prevede că întoarcerea poate fi realizată într-o intersecție semaforizată atunci când nu există indicatoare sau marcaje care să o interzică și când semaforul permite deplasarea în direcția necesară efectuării manevrei.

Înainte de a intra în intersecție, șoferul trebuie să se încadreze corespunzător, de regulă pe banda destinată virajului la stânga. De asemenea, schimbarea direcției de mers trebuie semnalizată din timp, astfel încât ceilalți participanți la trafic să fie informați.

Conducătorul auto are obligația să acorde prioritate vehiculelor care circulă din sens opus și pietonilor angajați regulamentar în traversare. Aceste obligații se aplică indiferent de culoarea semaforului, dacă intersecția nu este prevăzută cu o fază separată pentru virajul la stânga.

În situațiile în care există un semafor dedicat virajului la stânga, întoarcerea poate începe doar atunci când acesta indică culoarea verde pentru direcția respectivă.

Manevra nu poate fi efectuată dacă în intersecție este instalat indicatorul „Întoarcerea interzisă”. De asemenea, întoarcerea este interzisă și atunci când semnalizarea rutieră nu permite virajul la stânga. Marcajele rutiere trebuie respectate în toate situațiile. O linie continuă nu poate fi traversată pentru efectuarea întoarcerii, chiar dacă semaforul indică verde. Totodată, șoferii sunt obligați să respecte săgețile de direcționare aplicate pe benzile de circulație, acestea având caracter obligatoriu. Ignorarea lor transformă manevra într-una nepermisă.

Codul rutier interzice și întoarcerea realizată prin mai multe mișcări succesive, inclusiv atunci când șoferul este nevoit să înainteze și apoi să dea cu spatele pentru a-și repoziționa autovehiculul în intersecție.

Dacă intersecția este îngustă sau traficul este aglomerat, conducătorul auto nu poate forța efectuarea întoarcerii. Într-o asemenea situație, acesta trebuie să își continue deplasarea înainte sau să vireze la stânga, fără a executa manevra. Întoarcerea reprezintă o schimbare a direcției de mers, astfel că șoferul trebuie să se asigure că aceasta poate fi efectuată în condiții de siguranță, după verificarea traficului din toate direcțiile.

Semnalizarea intenției de schimbare a direcției este obligatorie, iar lipsa acesteia poate crea situații periculoase în trafic. În intersecțiile în care și vehiculele din sens opus beneficiază simultan de culoarea verde, conducătorul auto care întoarce trebuie să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă din față.

Întoarcerea efectuată cu încălcarea regulilor de circulație este sancționată ca abatere privind schimbarea direcției de mers. Polițistul rutier poate aplica amendă și puncte de penalizare, în funcție de împrejurările constatate.

Dacă în timpul manevrei sunt încălcate și alte prevederi din Codul rutier, sancțiunile se pot cumula. Printre acestea se numără trecerea pe culoarea roșie a semaforului, încălcarea marcajului longitudinal continuu sau neacordarea priorității.

În cazul în care întoarcerea neregulamentară provoacă un accident rutier, pot fi dispuse măsuri suplimentare, inclusiv suspendarea permisului de conducere, în funcție de gravitatea situației.

În lipsa altor abateri, amenda pentru întoarcerea neregulamentară este, în general, cuprinsă între aproximativ 400 și 600 de lei. Dacă sunt încălcate interdicții exprese sau marcaje rutiere obligatorii, sancțiunile pot depăși 4.000 de lei.