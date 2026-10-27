Schimbări importante pentru permisul auto. Persoanele care suferă de anumite afecțiuni psihice, au antecedente de dependență de alcool sau probleme de vedere vor fi evaluate după noi criterii medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului auto. Modificările prevăzute la nivel european permit o analiză individuală a stării de sănătate, astfel încât dreptul de a conduce să nu mai fie condiționat exclusiv de existența unui diagnostic. Aplicarea acestor prevederi în România depinde de calendarul de transpunere în legislația națională.

Regulile europene privind evaluarea medicală pentru permisul auto aduc modificări criteriilor aplicate persoanelor care solicită pentru prima dată documentul sau vor să îl reînnoiască. Noile prevederi pun accent pe capacitatea efectivă de a conduce în siguranță, pe evoluția afecțiunilor și pe rezultatele tratamentelor urmate.

În cazul anumitor probleme de sănătate, decizia privind aptitudinea de a conduce va putea fi luată în urma unei evaluări medicale individuale, fără ca diagnosticul să reprezinte automat un motiv de respingere.

Potrivit Directivei (UE) 2025/2205 privind permisele de conducere, evaluarea medicală pentru permisul auto include criterii referitoare la sănătatea mintală, consumul de alcool și capacitatea vizuală. Prevederile europene permit, în anumite situații, acordarea sau reînnoirea documentului pe baza unui aviz medical favorabil și a unor controale periodice.

Una dintre principalele modificări privește persoanele diagnosticate cu afecțiuni psihice. Evaluarea medicală va lua în considerare starea actuală a pacientului, eficiența tratamentului și măsura în care boala îi influențează capacitatea de a conduce.

Criteriile medicale aplicate până în prezent stabileau restricții care puteau limita accesul la permisul auto în funcție de diagnosticul psihiatric. Noile prevederi permit medicului să analizeze fiecare situație separat și să stabilească dacă persoana poate conduce în condiții de siguranță.

Astfel, existența unui diagnostic psihiatric nu va echivala automat cu imposibilitatea obținerii sau reînnoirii documentului. Decizia va depinde de evaluarea specialistului, inclusiv de modul în care pacientul răspunde la tratament.

Prevederile europene vizează și persoanele care au antecedente de dependență de alcool. Acestea pot solicita obținerea sau reînnoirea permisului auto dacă au parcurs o perioadă de abstinență dovedită și au primit un aviz medical favorabil.

Evaluarea va ține cont de tratamentele urmate, de participarea la programe de recuperare și de evoluția stării de sănătate. Persoanele care au urmat tratamente și au reușit să își controleze dependența nu vor fi excluse automat de la posibilitatea de a conduce. În schimb, lipsa tratamentului și a măsurilor necesare recuperării poate influența negativ rezultatul evaluării medicale.

Prin urmare, antecedentele de dependență de alcool nu reprezintă, în toate situațiile, un obstacol definitiv pentru obținerea permisului auto. Avizul medical și monitorizarea periodică rămân însă esențiale.

Criteriile medicale europene includ și examinarea oftalmologică. Persoanele care solicită permisul auto sau reînnoirea acestuia pot fi supuse unor verificări mai complexe decât testarea obișnuită a acuității vizuale.

Medicii vor analiza inclusiv capacitatea ochilor de a se adapta la diferite condiții de iluminare. Printre aspectele urmărite se numără sensibilitatea la lumina puternică, vederea în condiții de luminozitate redusă și eventualele afecțiuni care pot influența siguranța la volan. O atenție deosebită va fi acordată și diplopiei, afecțiune caracterizată prin vedere dublă.

În situațiile în care o persoană dezvoltă diplopie sau își pierde vederea la un ochi, este necesară o perioadă de adaptare, pentru care legislația europeană oferă ca exemplu un interval de șase luni. În acest timp, conducerea autovehiculelor este interzisă.

Reluarea conducerii este posibilă numai după obținerea unui aviz favorabil din partea specialiștilor. Reguli privind adaptarea vederii există atât pentru conducătorii auto din grupa 1, care include categoria B, cât și pentru șoferii profesioniști din grupa 2.

Directiva europeană stabilește criterii privind aptitudinea fizică și mintală a persoanelor care solicită obținerea sau reînnoirea permisului auto. Aplicarea noilor dispoziții în România presupune însă respectarea termenelor europene și adaptarea legislației naționale.

Schimbările vizează trei categorii importante de afecțiuni: tulburările psihice, antecedentele de dependență de alcool și problemele de vedere.

În aceste situații, evaluarea medicală are un rol important în stabilirea dreptului de a conduce. Medicii analizează capacitatea persoanei de a participa în siguranță la trafic, ținând cont de starea actuală de sănătate și de eventualele tratamente urmate.

Astfel, persoanele care se află sub tratament sau care au trecut printr-un proces de recuperare pot fi evaluate în funcție de situația medicală individuală, fără ca existența unui diagnostic să determine automat respingerea solicitării pentru permisul auto.