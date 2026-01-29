Schimbarea medicului de familie în 2026. Tot ce trebuie să știi despre drepturile pacientului

Schimbarea medicului de familie reprezintă un drept al pacientului și se poate realiza fără costuri, conform prevederilor Ordinului 2861/2022 emis de Ministerul Sănătății. Potrivit acestui act normativ, pacienții pot solicita transferul la un alt medic doar după ce au trecut cel puțin șase luni de la înscrierea pe lista celui actual, interval care permite evaluarea relației și colaborării cu acesta.

Dincolo de această regulă, legea stabilește câteva situații în care pacientul poate solicita schimbarea medicului de familie înainte de expirarea celor șase luni. Astfel, pacientul poate cere transferul imediat dacă medicul a murit sau s-a pensionat, iar lista sa de pacienți urmează să fie preluată de un alt doctor.

De asemenea, în situația în care medicul își încetează activitatea sau își pierde contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), pacientul își poate muta fișa medicală fără a mai aștepta termenul legal.

Transferul este permis și dacă pacientul își schimbă domiciliul în altă localitate. Totodată, pacienții aflați în arest preventiv sau la domiciliu pot solicita transferul către un medic care să le asigure asistența necesară în aceste condiții speciale.

Transferul către un alt medic de familie se realizează prin depunerea unei cereri la cabinetul doctorului la care pacientul dorește să fie înscris. Înainte de a depune cererea, este recomandat să se verifice dacă medicul are locuri disponibile, deoarece majoritatea listelor sunt aproape complete, unele ajungând la aproximativ 2.000 de pacienți.

Cererea trebuie să conțină datele de identificare ale pacientului și, dacă există, cardul de sănătate sau, alternativ, o dovadă a asigurării medicale, cum ar fi talonul de pensie sau o adeverință de la locul de muncă. Este necesar ca în cerere să fie indicat și numele medicului de la care se face transferul, pentru ca acesta să fie informat în termen de 15 zile.

În aceeași perioadă, medicul de la care se face transferul trebuie să trimită fișa medicală a pacientului, în copie certificată, către medicul la care acesta se înscrie. Fișa originală rămâne în continuare la cabinetul inițial. Procedura este gratuită și nu necesită acordul medicului anterior sau al Casei de Asigurări de Sănătate, toate formalitățile fiind gestionate de medicul la care pacientul se transferă.

Și medicul de familie poate decide să renunțe la pacient, de regulă în cazul în care acesta are un comportament lipsit de respect. De partea cealaltă, pacientul poate depune o plângere la Colegiul Medicilor în cazuri de neprofesionalism grav sau încălcări ale eticii, însă procedura este mai complexă și nu garantează întotdeauna aplicarea de sancțiuni.