Piața muncii din România traversează o perioadă de reașezare în primele șase luni ale acestui an, caracterizată printr-o scădere a numărului de concedieri, dar și printr-o reținere vizibilă a companiilor în ceea ce privește recrutările noi. În același timp, interesul candidaților pentru găsirea unui loc de muncă a înregistrat o creștere semnificativă, conform Agerpres.

Informațiile au fost prezentate joi de Ana Călugăru, director de comunicare în cadrul platformei de recrutare eJobs, în timpul unei dezbateri digitale axate pe evoluția pieței forței de muncă, eveniment organizat de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

Conform analizelor recente, primele luni ale anului curent arată o stabilitate mai mare a posturilor actuale, însă dinamica angajărilor a încetinit comparativ cu anul precedent. Companiile analizează mult mai atent oportunitatea de a deschide poziții noi în structurile lor.

„Se simte că 2006 a fost mult mai temperat chiar şi faţă de 2025, care nu a fost un an exploziv. Nu mai sunt atât de multe concedieri. Mai degrabă vedem o prudenţă în a face angajări noi. Şi asta este un semnal important legat de economie. La nivel general de piaţa muncii, numărul de joburi nou postate anul acesta a scăzut cu aproximativ 13% faţă de prima jumătate a anului 2025 şi au crescut în schimb mult mai mult aplicările. Vedem peste un milion de aplicări noi în fiecare lună, ceea ce înseamnă mult”.

O tendință importantă observată în piață este creșterea volumului de CV-uri trimise de candidații cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. Totuși, aceștia se confruntă cu un context mai dificil la început de carieră, în special din cauza transformărilor tehnologice care elimină anumite roluri de execuție.

Potrivit acesteia, au crescut aplicările şi din partea candidaţilor foarte tineri, între 18 şi 24 de ani, „chiar dacă este anul în care vedem că accesul lor pe piaţa muncii este mai greu decât până acum, pentru că nivelul lor de competenţă este compatibil cu job-uri care au început să fie automatizate”.

În paralel cu evoluția segmentului de tineri adulți, se remarcă o prezență tot mai activă a adolescenților de 16 și 17 ani pe platformele de recrutare. Numărul solicitărilor venite din partea acestei categorii de vârstă a înregistrat un salt de 25%.

„Probabil au nevoie de bani şi au început să înţeleagă faptul că orice dram de experienţă pe care îl acumulează, chiar dacă într-un alt domeniu decât cel în care ar vrea să-şi facă o carieră, le va fi de mare ajutor mai târziu. Majoritatea profită, de exemplu, de această perioadă în care sunt deschideri în zona de HoReCa, de turism şi se duc să lucreze acolo. Se mai duc în zona de retail, dar cam astea sunt domeniile pentru ei”, a explicat reprezentanta eJobs.

Această schimbare de mentalitate în rândul noilor generații indică, în opinia specialiștilor, o direcție pozitivă și o aliniere treptată la modelele comportamentale din restul Europei occidentale, unde independența financiară se dobândește mai devreme.

Ana Călugăru spune că aceasta demonstrează o normalizare pe piața muncii din România. „Este un pas înainte pentru cei foarte tineri de a fi un pic mai independenţi. România este ţara în care tinerii stau cel mai mult acasă, cu părinţii, până spre 27 de ani şi se mută destul de târziu faţă de ceea ce se întâmplă în alte ţări europene.”