Programul de guvernare prezentat în Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea păstrează direcțiile majore asumate de administrația precedentă, însă introduce o serie de măsuri care reflectă influența PSD în noua formulă de guvernare. Dacă reformele fiscale și disciplina bugetară rămân obiective centrale, documentul propune o abordare mai temperată și mai orientată către protecția socială și dezvoltarea locală. Comparativ cu viziunea promovată de Ilie Bolojan, noul program evită ideea unor intervenții radicale în administrație și fiscalitate.

În locul restructurărilor accelerate și al măsurilor considerate de unii drept „terapie de șoc”, Executivul propune etape de evaluare, planuri de implementare și prioritizarea investițiilor.

Guvernul își menține angajamentul de reducere a deficitului bugetar și de limitare a cheltuielilor nejustificate, dar insistă asupra predictibilității fiscale și a consultării mediului economic înaintea modificărilor importante.

Una dintre cele mai importante noutăți ale programului este poziționarea sectorului apărării ca instrument de dezvoltare economică.

Fondurile disponibile prin programul european SAFE, estimate la peste 16 miliarde de euro pentru România, sunt prezentate nu doar ca investiții în securitate, ci și ca oportunitate pentru modernizarea infrastructurii, susținerea industriei naționale și crearea de locuri de muncă.

Programul recunoaște presiunea generată de deficitul bugetar ridicat și propune continuarea consolidării finanțelor publice. Accentul este pus pe creșterea eficienței colectării veniturilor și pe combaterea evaziunii fiscale.

Printre măsurile anunțate se regăsesc reorganizarea instituțiilor cu atribuții de control fiscal, digitalizarea completă a administrației fiscale, utilizarea analizelor de risc pentru verificări și revizuirea facilităților fiscale considerate ineficiente.

Autoritățile promit că reducerea deficitului nu va fi realizată prin modificări fiscale frecvente, ci printr-o administrare mai eficientă a resurselor publice.

O altă diferență importantă față de abordarea asociată lui Bolojan este menținerea finanțării programelor destinate administrațiilor locale. Programul prevede continuarea investițiilor prin Anghel Saligny și Compania Națională de Investiții, cu o prioritizare mai atentă a proiectelor.

Guvernul consideră că investițiile în infrastructură locală și în sectorul construcțiilor trebuie să rămână un element esențial al dezvoltării economice, chiar și în contextul constrângerilor bugetare.

Documentul include mai multe măsuri cu pronunțat caracter social. Printre acestea se numără stimulente financiare pentru angajarea părinților cu familii numeroase, sprijin acordat mamelor active pe piața muncii și posibilitatea ca bunicii să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului în anumite condiții.

De asemenea, Executivul propune facilitarea revenirii părinților la activitate prin contracte part-time care să permită păstrarea unei părți din indemnizația de creștere a copilului.

Pentru tineri, programul promite extinderea măsurilor de calificare profesională, sprijin pentru primul loc de muncă și programe dedicate reducerii numărului de persoane care nu sunt nici angajate, nici înscrise într-o formă de educație.

Creșterea salariului minim și protecția categoriilor vulnerabile

Programul prevede majorarea salariului minim începând cu 1 iulie 2026 și include angajamente privind menținerea puterii de cumpărare pentru persoanele cu venituri reduse.

Sunt anunțate măsuri dedicate mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, precum și programe de sprijin pentru grupurile vulnerabile din mediul rural. Totodată, Guvernul promite extinderea serviciilor sociale integrate și digitalizarea unor servicii publice, inclusiv în domeniul pensiilor.

O parte semnificativă a măsurilor solicitate public de PSD înaintea negocierilor pentru formarea majorității parlamentare se regăsește în documentul final. Majorarea salariului minim, protejarea pensionarilor, sprijinul pentru familii și continuarea investițiilor locale sunt teme asumate explicit.