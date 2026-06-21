Bolojan despre Veștea: Veriga slabă din PNL

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a lansat un atac la adresa premierului desemnat Adrian Veștea, pe care l-a acuzat de lipsă de colegialitate și de nerespectare a partidului. Premierul interimar a mai spus că desemnarea lui Veștea pentru funcția de premier ar fi fost făcută deoarece ar reprezenta „veriga slabă” prin care PNL ar putea fi vulnerabilizat.

Bolojan l-a mai acuzat pe Veștea că nu a informat conducerea partidului în momentul în care a fost vehiculat pentru funcția de premier, deși, în opinia sa, acest lucru ar fi fost necesar dintr-un „minim sentiment de colegialitate”.

Liderul liberal a susținut că episodul nominalizării lui Adrian Veștea a evidențiat o ruptură în comunicarea internă a partidului.

„Domnul Veștea, atunci când a fost nominalizat, n-a anunțat pe nimeni din conducerea partidului legat de această nominalizare, așa cum era normal, dintr-un minim sentiment de colegialitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a adăugat că, în discuțiile din Biroul Politic Național, Veștea ar fi fost întrebat dacă își depune mandatul în cazul în care PNL nu îl susține, răspunsul fiind negativ.

„A răspuns că nu, oricum merge mai departe. Deci, cu un astfel de răspuns, ce pot să concluzionez? Că nu există niște lucruri față de colegii, care sunt cei care îți dau legitimitatea”, a spus liderul PNL.

Bolojan a criticat și modul în care Veștea s-a raportat la competiția internă din partid, susținând că lipsa asumării unei poziții clare afectează coerența organizației.

„A nu te prezenta în fața lor, dar a încerca să folosești în continuare numele acestui partid, în loc ca dintr-un sentiment de minimă onoare să-ți dai demisia din partid și să-ți vezi de drumul tău, nici asta nu este în regulă”, a afirmat liderul liberal.

El a subliniat că, în opinia sa, în politică, despărțirile trebuie asumate explicit atunci când nu mai există susținere reciprocă.

În aceeași intervenție, Bolojan a reluat criticile la adresa Partidul Social Democrat (PSD), afirmând că experiența guvernării comune a evidențiat diferențe majore de abordare politică.

Acesta a susținut că PNL a ajuns la concluzia că nu mai poate continua colaborarea cu un partener „care nu te respectă, care folosește minciuna și care fuge de orice fel de răspundere”, făcând referire și la moțiuni și decizii parlamentare recente.

Întrebat despre modul în care a fost făcută nominalizarea lui Veștea, Bolojan a sugerat că alegerea ar fi fost influențată de considerente strategice.

„Dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă”, a spus Ilie Bolojan.

El a continuat ideea, afirmând: „Ca să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab. Și, din păcate, asta este situația”.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor interne din PNL și al negocierilor politice privind formarea unui nou guvern, marcând una dintre cele mai dure poziționări publice ale liderului liberal în raport cu un coleg de partid în actualul context politic.