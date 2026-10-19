Schimbare neașteptată la KFC, după 40 de ani

Lanțul de restaurante KFC va schimba furnizorul de băuturi răcoritoare în cele 3.718 unități din Statele Unite, după ce a încheiat un acord cu Coca-Cola. Decizia pune capăt unui parteneriat de aproape 40 de ani cu PepsiCo pe piața americană, potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal.

Introducerea produselor Coca-Cola în restaurantele KFC va avea loc treptat, până în primăvara anului 2027. Valoarea contractului nu a fost dezvăluită.

Schimbarea reprezintă o pierdere importantă pentru PepsiCo, care încearcă să își revigoreze vânzările de băuturi carbogazoase în SUA. Compania se confruntă, totodată, cu presiuni asupra diviziei de gustări, pe fondul prețurilor ridicate și al interesului tot mai mare al consumatorilor pentru alternative considerate mai sănătoase.

Relația dintre KFC și PepsiCo a început în perioada în care producătorul de băuturi a cumpărat lanțul de restaurante, într-o strategie de extindere în industria alimentară. Deși KFC a fost separat de operațiunile PepsiCo în 1997, furnizarea băuturilor a continuat prin intermediul Yum Brands, compania care deține lanțul.

Pierderea contractului este considerată nefavorabilă pentru PepsiCo, având în vedere notorietatea partenerului comercial. „Este o imagine nefavorabilă pentru PepsiCo atunci când pierde un partener de asemenea notorietate”, a declarat Jay Woods, strateg-șef pentru piețe la Freedom Capital Markets, companie care deține acțiuni Coca-Cola.

PepsiCo traversează o perioadă dificilă, iar directorul general Ramon Laguarta a avertizat recent că redresarea creșterii și a marjelor de profit durează mai mult decât se anticipase.

În plus, investitorul activist Elliott Investment Management solicită vânzarea activelor cu rezultate slabe și îmbunătățirea performanței operațiunilor din America de Nord.

Acordul cu Coca-Cola se aplică exclusiv restaurantelor KFC din Statele Unite și nu modifică relațiile comerciale ale lanțului pe celelalte piețe. PepsiCo a anunțat că a reînnoit contractele de furnizare a băuturilor pentru restaurantele KFC International și Taco Bell. În cazul Taco Bell, acordul are o durată de zece ani.

Compania continuă să furnizeze băuturi și altor lanțuri de restaurante, printre care Subway, Jersey Mike's Subs și Pizza Hut. Coca-Cola are, la rândul său, parteneriate de lungă durată cu McDonald's și Wendy's.

Schimbarea furnizorului la KFC evidențiază competiția dintre cei doi mari producători de băuturi pentru contractele cu rețelele de restaurante, care le asigură acces la un număr mare de consumatori.