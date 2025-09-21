International

Schimbare majoră făcută de Putin în armata rusă. Lapin preia responsabilități în Tatarstan

Comentează știrea
Schimbare majoră făcută de Putin în armata rusă. Lapin preia responsabilități în TatarstanAlexander Lapin / sursa foto: wikipedia
Din cuprinsul articolului

Colonelul general rus Alexander Lapin, un comandant de rang înalt care a participat la prima fază a războiului din Ucraina, a fost concediat din serviciul militar, potrivit unui raport al RBC, care citează o sursă neidentificată.

La vârsta de 61 de ani, Lapin urmează să fie numit consilier al liderului Tatarstanului, responsabil cu sprijinul veteranilor și al familiilor acestora, informează agenția locală Tatar Inform.

Colonelul general Lapin pleacă din armată

Alexander Lapin a condus anterior Districtul Militar Central și gruparea „Centru” în Ucraina în 2022.

Mandatul său a fost marcat de controverse, mai ales după criticile formulate de liderul cecen Ramzan Kadyrov, în contextul retragerii trupelor rusești din orașul Lyman.

Românii sunt sceptici. Un nou sondaj dezvăluie starea electoratului
Românii sunt sceptici. Un nou sondaj dezvăluie starea electoratului
Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul
Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul

Aceasta a reprezentat una dintre cele mai vizibile eșecuri ale operațiunilor ruse în prima fază a războiului, ceea ce a generat speculații cu privire la viitorul său în cadrul forțelor armate.

Potrivit martorilor din mediul militar, Lapin a fost ulterior transferat la conducerea Districtului Militar Leningrad, unde a supervizat gruparea „Nord” în Ucraina și la granițele ucrainene.

Totuși, în august anul acesta, a fost înlocuit de Colonelul General Yevgeny Nikiforov. Schimbările par să fie parte dintr-o strategie mai amplă de reorganizare a comenzii ruse, menită să întărească eficiența operațiunilor în zonele sensibile.

Noul rol în Tatarstan

După înlăturarea sa din armată, Lapin va ocupa un post civil important în Tatarstan. Conform Tatar Inform, el va fi responsabil de sprijinul veteranilor de război și al familiilor acestora, gestionând programe sociale și de reintegrare.

Autoritățile locale consideră că experiența sa militară îl va ajuta să coordoneze mai eficient aceste inițiative și să ofere consiliere strategică în domeniul securității.

front Ucraina

front Ucraina / sursa foto: dreamstime.com

Un oficial din administrația Tatarstan a declarat:

„Numirea generalului Lapin reflectă aprecierea pentru serviciul său și experiența acumulată în domeniul militar. Este esențial să valorificăm expertiza sa pentru a sprijini veteranii și familiile lor.”

Aceasta marchează o tranziție importantă de la un rol strict militar la unul cu impact social și administrativ.

Impactul plecării lui Lapin asupra armatei ruse

Concedierea lui Lapin ridică întrebări privind stabilitatea și eficiența comenzii ruse în continuarea conflictului din Ucraina.

Experții militari consideră că schimbările frecvente de personal pot afecta moralul trupelor și coeziunea operațională.

„Retragerea lui Lapin și înlocuirea sa cu Nikiforov arată că Kremlinul încearcă să revigoreze comanda, dar riscă destabilizarea unor structuri deja fragile”, a explicat un analist independent.

De asemenea, plecarea sa atrage atenția asupra modului în care Rusia gestionează responsabilitatea pentru eșecurile din teren.

În condițiile în care războiul continuă, monitorizarea acestor schimbări este esențială pentru a înțelege strategia și planurile viitoare ale armatei ruse.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:36 - Ordin de protecție împotriva lui Ahmed Marin. Autoritățile acționează rapid
19:28 - Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, 1-0. Gazdele sunt pe loc de play-off. Oaspeții, la retrogradare
19:17 - Duș rapid, risc crescut. Lentilele de contact devin periculoase în apă
19:08 - Trotinetele electrice fac o nouă victimă. Adolescentul de 13 ani din Sibiu a murit
18:58 - Salariu impresionant pentru bugetari. Primarul interimar vorbește despre realitate
18:48 - Duelul românilor din Primera Division s-a încheiat nedecis. Rayo Vallecano - Celta Vigo, scor 1-1

HAI România!

Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

Proiecte speciale