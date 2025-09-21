Schimbare majoră făcută de Putin în armata rusă. Lapin preia responsabilități în Tatarstan

Colonelul general rus Alexander Lapin, un comandant de rang înalt care a participat la prima fază a războiului din Ucraina, a fost concediat din serviciul militar, potrivit unui raport al RBC, care citează o sursă neidentificată.

La vârsta de 61 de ani, Lapin urmează să fie numit consilier al liderului Tatarstanului, responsabil cu sprijinul veteranilor și al familiilor acestora, informează agenția locală Tatar Inform.

Alexander Lapin a condus anterior Districtul Militar Central și gruparea „Centru” în Ucraina în 2022.

Mandatul său a fost marcat de controverse, mai ales după criticile formulate de liderul cecen Ramzan Kadyrov, în contextul retragerii trupelor rusești din orașul Lyman.

Aceasta a reprezentat una dintre cele mai vizibile eșecuri ale operațiunilor ruse în prima fază a războiului, ceea ce a generat speculații cu privire la viitorul său în cadrul forțelor armate.

Potrivit martorilor din mediul militar, Lapin a fost ulterior transferat la conducerea Districtului Militar Leningrad, unde a supervizat gruparea „Nord” în Ucraina și la granițele ucrainene.

Totuși, în august anul acesta, a fost înlocuit de Colonelul General Yevgeny Nikiforov. Schimbările par să fie parte dintr-o strategie mai amplă de reorganizare a comenzii ruse, menită să întărească eficiența operațiunilor în zonele sensibile.

După înlăturarea sa din armată, Lapin va ocupa un post civil important în Tatarstan. Conform Tatar Inform, el va fi responsabil de sprijinul veteranilor de război și al familiilor acestora, gestionând programe sociale și de reintegrare.

Autoritățile locale consideră că experiența sa militară îl va ajuta să coordoneze mai eficient aceste inițiative și să ofere consiliere strategică în domeniul securității.

Un oficial din administrația Tatarstan a declarat:

„Numirea generalului Lapin reflectă aprecierea pentru serviciul său și experiența acumulată în domeniul militar. Este esențial să valorificăm expertiza sa pentru a sprijini veteranii și familiile lor.”

Aceasta marchează o tranziție importantă de la un rol strict militar la unul cu impact social și administrativ.

Concedierea lui Lapin ridică întrebări privind stabilitatea și eficiența comenzii ruse în continuarea conflictului din Ucraina.

Experții militari consideră că schimbările frecvente de personal pot afecta moralul trupelor și coeziunea operațională.

„Retragerea lui Lapin și înlocuirea sa cu Nikiforov arată că Kremlinul încearcă să revigoreze comanda, dar riscă destabilizarea unor structuri deja fragile”, a explicat un analist independent.

De asemenea, plecarea sa atrage atenția asupra modului în care Rusia gestionează responsabilitatea pentru eșecurile din teren.

În condițiile în care războiul continuă, monitorizarea acestor schimbări este esențială pentru a înțelege strategia și planurile viitoare ale armatei ruse.