Scenă de film la Dereneu. Biserica, subordonată Rusiei, blocată din interior de preot. Poliția dezminte implicarea

Republica Moldova. Poliția dezminte că ar fi blocat biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Lăcașul este ținut închis din interior de preotul care aparține Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, împreună cu soția și cei trei copii minori. În același timp, un grup de susținători ai acestuia încearcă să pătrundă cu forța în biserică, dată în folosință Mitropoliei Basarabiei conform unei decizii definitive a Curții Supreme de Justiție (CSJ).

Același grup de persoane a intrat forțat în biserică și în 2018, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP).

„Poliția califică aceste acțiuni drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea unui instrument sensibil, religia. Amintim că aceleași persoane, care își arată nemulțumirea și în prezent, în 2018 au pătruns forțat în biserică și au preluat ilegal acest bun, scoțând forțat preotul de la acea vreme, reprezentant al Mitropoliei Basarabiei. Litigiul a durat mai mulți ani și s-a încheiat prin hotărârea CSJ, care confirmă că biserica aparține Ministerului Culturii și este dată în folosința Mitropoliei Basarabiei”, transmite IGP.

Mai mulți localnici protestează, solicitând accesul în biserică și contestând trecerea parohiei la Mitropolia Basarabiei. Poliția nu le permite să pătrundă cu forța. Preotul Florinel Marin, caterisit de Mitropolia Moldovei pentru că a aderat la Mitropolia Basarabiei, a schimbat lacătele bisericii cu aprobarea superiorilor, pentru a relua oficierea slujbelor.

Primarul socialist din Dereneu a organizat ca lacătele să fie tăiate, iar preotul Alexandru Popa, instalat de Mitropolia Moldovei, s-a baricadat împreună cu familia. Mitropolia Moldovei este acuzată de presiune asupra enoriașilor și violență verbală pentru a împiedica revenirea parohiei la Mitropolia Basarabiei.

Duminică, 8 februarie, episcopul Petru Musteață, de Nisporeni și Ungheni, a venit în curtea bisericii însoțit de preoți, călugări și enoriași. Episcopul s-a așezat în genunchi în fața polițiștilor, rugându-i să permită accesul credincioșilor. Martorii au relatat că episcopul ar fi încercat să sărute picioarele unui polițist. Mulțimea prezentă a replicat și ea prin a se așeza în genunchi și a adresa rugăciuni, huiduind în același timp forțele de ordine.

Ulterior, episcopul a oficiat liturghia în curtea bisericii, iar enoriașii au primit taina împărtășaniei. În timpul slujbei s-au auzit blesteme la adresa Mitropoliei Basarabiei și a României.

Preotul Florinel Marin, care locuiește în curtea bisericii, a declarat că a fost terorizat.

„Au bătut în geamuri și în ușă, au încercat să deschidă casa. Cineva striga: «Ieși afară, krîsa (șobolan)!”.

Conflictul de la Dereneu durează de mai mulți ani și are la bază disputa dintre Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei privind dreptul de folosință asupra bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.

În 2017, parohul Florinel Marin și o parte dintre enoriași au decis aderarea la Mitropolia Basarabiei, care aparține de Biserica Ortodoxă Română. În 2018, un grup de localnici a spart ușa bisericii, a schimbat lacătul și l-a alungat pe preot, iar în lăcaș a fost instalat Alexandru Popa, numit de Mitropolia Moldovei.

Deși Florinel Marin a continuat să oficieze slujbe, litigiul privind dreptul de folosință a ajuns în instanță și s-a încheiat definitiv în iunie 2025, când CSJ a decis că Mitropolia Moldovei nu are drept legal asupra bisericii.

Tensiunile sunt întreținute și de Partidul Socialiștilor. Deputatul Bogdat Țîrdea și fostul consilier al lui Igor Dodon, Corneliu Popovici, au intervenit în apărarea „bisericii și credinței”. Pe 31 ianuarie, un grup de aproximativ zece persoane, ghidat de avocatul Sardari și primarul Revenco, a încercat să pătrundă în biserică. Episcopul Musteață și suita sa au oficiat slujba în curtea bisericii, păzită de poliție.

Episcopia de Ungheni și Nisporeni a Mitropoliei Moldovei a postat ulterior un video acuzând Mitropolia Basarabiei de „instigare la ură și tulburare”. Conflictul de la Dereneu ilustrează disputa de lungă durată dintre Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei asupra dreptului de folosință asupra bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.