Teatru religios la biserica din Dereneu. Un episcop pro-rus a îngenunchiat la picioarele poliţiştilor moldoveni. Video

Republica Moldova. Mitropolia Moldovei şi a Chişinăului, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, exploatează în continuare sentimentele enoriaşilor ortodocşi pentru a împiedica trecerea bisericilor la Mitropolia Basarabiei. De data aceasta, câmpul de luptă se află de mai bine de două săptămâni la biserica din satul Dereneu, raionul Călăraşi, unde preotul Mitropoliei Moldovei s-a încuiat în biserică cu preoteasă şi trei copii minori, pentru a nu ceda lăcaşul Mitropoliei Basarabiei.

Iar Mitropolia Moldovei, susţinută de deputaţi socialişti şi comunişti, precum şi activişti pro-ruşi, organizează spectacole pentru a convinge enoriaşii că autorităţile centrale persecută biserica şi credinţa ortodoxă „cea adevărată”.

Amintim că Mitropolia Basarabiei a câştigat irevocabil în instanţă dreptul de folosinţă asupra bisericii din Dereneu. Preotul Florinel Marin, care a fost caterisit de Mitropolia Moldovei pentru că a aderat la Mitropolia Basarabiei, a schimbat, cu încuviinţarea superiorilor, lacătele din lăcaşul de cult, având intenţia de a reveni la oficierea liturghiilor în biserică.

Primarul socialist din Dereneu a organizat ca încuietorile să fie tăiate, iar în biserică s-au baricadat preotul Alexandru Popa cu familia şi refuză să iasă de acolo.

Precizăm că nu este în premieră când Mitropolia Moldovei face abuz de sentimentele creştinilor şi violenţă verbală pentru a împiedica trecerea la Mitropolia Basarabiei

Duminică dimineaţă, opt februarie, Petru Musteaţă, episcopul de Nisporeni şi Ungheni al Mitropoliei Moldovei, şi-a făcut apariţi în ograda bisericii, însoţit de o suită de preoţi, călugări şi enoriaşi. Episcopul a venit la uşa bisericii, păzită de polişişti, a îngenuncheat în faţa lor, rugându-i să permită credincioşilor să intre în biserică. Un martor ocular ne-a povestit că episcopul chiar ar fi încercat să sărute picioarele unui om al legii.

În timp ce episcopul era îngenuncheat în faţa poliţiştilor, cineva se adresa poruncitor mulţimii: „Îngenuncheaţi cu toţii!”. Şi majoritatea celor care îl însoţeau pe Petru Musteaţă au căzut în genunchi în faţa enoriaşilor. Iar cineva, înarmat cu un amplificator, li se adresa poliţiştilor: „Luminează, Doamne, mintea aceastor poliţişti! Miluieşte-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!”.

Mulţimea i-a huiduit pe oamenii legii.

Toată scena a fost filmată şi transmisă online cu comentarii că poliţia nu permite credincioşilor să intre în biserică şi încalcă dreptul credincioşilor.

„Cer să vă prezentaţi chiar acum ca să ştiu pe cine să trag la răspundere”, le-a cerut polişiştilor pe un ton răspicat Marina Sardari, avocatul angajat de primarul socialist al satului Dereneu. Apărătorului i s-a alăturat şi Petru Musteaţă: „De ce tăceţi? Răspundeţi! De unde sunteţi voi? De la Călăraşi? Sau nu, căci de la Călăraşi îi cunosc aproape pe toţi”.

Avocatul şi episcopul i-a ameninţat pe poliţişti că se vor adresa la CEDO.

În cele din urmă, episcopul Petru a oficiat liturghia de duminică în curtea bisericii. După care enoriaşii prezenţi s-au spovedit şi au primit taina împărtăşaniei.

În timp ce Petru Musteaţă citea rugăciuni, din mulţime se auzeau blesteme în adresa României şi a Mitropoliei Basarabiei, numindu-i pe preoţii de acolo „sectanţi” şi „satanişti”.

Solicitat de EvZ, preotul Marin Florinel, care locuieşte într-o casă construită în curtea bisericii, ne-a comunicat că ziua de opt februarie a fost o încercare pentru el. „Au bătut în geamuri şi în uşă, au încercat să deschidă uşa la casă. Iar cineva striga: „Ieşi afară, krîsa (şobolan n.r.).

Am auzit blesteme şi înjurături în adresa mea, a Mitropoliei Basarabiei, a României, a guvernării de la Chişinău”, ne-a comunicat preotul.

Marin Florinel a mai spus că cineva a scos de pe postamentul din faţa casei icoana şi a astupat cu ea geamul dinspre biserică.

„Eu cunosc oamenii din sat. Dacă vre-o zece procente din cei veniţi erau din Dereneu. Au fost aduşi organizat cu microbuzele”, a declarat preotul.

Neînţelegerile în legătură cu biserica din Dereneu au început în martie 2018, când parohul Florinel Marin şi o bună parte dinenoriaşi au decis să treacă la Mitropolia Basarabiei.

Mitropolia Moldovei s-a opus vehement cedării bisericii din Dereneu, l-a alungat pe Marin Florinel şi l-a numit pe preotul Alexandru Popa.

Mitropoliaa Moldovei a refuzat să se conformeze deciziei irevocabile a Curţii Supreme de Justiţie din vara trecută, care a reconfirmat dreptul de folosinţă a Mitropoliei Basarabiei.

Sutuaţia tensionată este alimentată atât de clerul Mitropoliei Moldovei, cât şi de Partidul Socialiştilor. În apărarea „bisericii şi credinţei” au venit deputatul socialist Bogdat Ţîrdea şi fostul consilier al lui Igor Dodon şi ministru al Culturii în Guvernul condus de Ion Chicu, Corneliu Popovici.

Iar primarul socialist din Dereneu, Vasile Revenco, ar avea misiunea să aducă „creştini” răzvrătiţi din alte localităţi, care să revendice dreptul la libertatea de conştiinţă.

Tensiunile sunt alimentate şi de reprezentanţii Mitropoliei Moldovei. În seara de sâmbătă, 31 ianuarie, un grup de vre-o zece persoane, ghidate de avocatul Sardari şi primarul Revenco, la fel, a încercat să intre în biserică. Grupului li s-a alăturat Petru Musteaţă, episcopul de Ungheni şi Nisporeni. După ce nu le-a fost permis accesul în biserică, episcopul şi suita sa au organizat o slujbă religioasă în curtea bisericii păzită de poliţişti.

Ulterior, Episcopia de Ungheni şi Nisporeni a Mitropoliei Moldovei a postat pe reţele un video în care acuză Mitropolia Basarabiei de „instigare la ură şi tulburare”.