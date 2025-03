Social Scandal în TVR. Jurnalist acuzat că și-a înregistrat colegii fără știrea lor







TVR Craiova se află în mijlocul unui scandal de amploare, după ce un reporter ar fi înregistrat colegii fără consimțământul acestora. Conducerea televiziunii a depus o plângere la Poliție.

TVR Craiova, implicată într-un scandal

Conducerea TVR Craiova a înaintat o plângere penală la Poliție, susținând că un angajat al stației locale a Televiziunii Române a realizat înregistrări ale discuțiilor cu colegii, fără ca aceștia să fie informați.

În urma sesizării, sâmbătă, polițiștii s-au deplasat la sediul TVR Craiova, unde au confiscat computerul utilizat de angajatul reclamat și intenționează să efectueze o percheziție informatică.

„În cursul zilei de 1 martie, Secţia 2 Poliţie Craiova a fost sesizată de un bărbat, de 44 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că la sediul unei instituţii publice din municipiul Craiova, unul dintre angajaţi ar fi înregistrat, într-un mod neautorizat, discuţiile purtate cu colegii săi. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au procedat la ridicarea mai multor bunuri ce pot constitui mijloace de probă”, se arată în comunicatul Poliţiei judeţene Dolj.

Jurnalistul acuză că este hărțuit de superiori

Reporterul afirmă că este hărțuit de superiorii săi, pe care îi consideră „numiți politic”. Jurnalistul Ion Mihai de la TVR Craiova se afla la serviciu atunci când, în urma unei sesizări făcute de conducerea televiziunii, angajați ai Secției 2 Poliție Craiova au sosit la sediul instituției.

Conform declarațiilor angajatului TVR Craiova, utiliza un calculator adus de acasă, deoarece superiorii săi nu i-au dat unul, ceea ce consideră că reprezintă o formă de hărțuire.

Mai mult, jurnalistul Ion Mihai respinge acuzațiile formulate de directorul interimar Tiberiu Mușuroi și afirmă că, de mult timp, este supus hărțuirii la locul de muncă.

La TVR Craiova s-ar încălca legea

În plus, reporterul mai afirmă că sesizarea adresată conducerii a fost făcută după ce, săptămâna trecută, i-a comunicat lui Dan Turturică, PDG SRTv, că la Studioul din Craiova se încalcă legea.

„Totul a început din cauză că, fiind prim-vicepreședinte al Sindicatului Profesioniștilor Media, am constatat grave abateri ale conducerii TVR Craiova. Concret, nu respectă art. 137 din CCM în sensul ca forțează angajații care au aceste drepturi să treacă mai puține ore. Am încercat să rezolv problema la nivel local dar, pentru că m-au tratat cu flit, am sesizat PDG-ul SRTV, Dan Turturica. Acesta, probabil, i-a luat la întrebări și de aici reacția lor. Prin obligarea lor sa semneze toate orele as fi creat un precedent de care să profite toți angajații”, susține Ion Mihai, potrivit stiricraiova.ro.