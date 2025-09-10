Monden Scandal în showbiz. Maia Morgenstern, mesaj dur pentru cei care i-au jignit fiica







Actrița Maia Morgenstern a sărit în apărarea fiicei sale, Cabiria, care a fost aspru criticată după ce a devenit mamă. Mulți români au scris pe internet că nu pot înțelege cum fiica Maiei a putut să facă un copil cu actorul Adrian Ciobanu, care este cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. „O turmă online”, a spus actrița.

Au fost și persoane care au felicitat-o pe Maia Morgenstern după ce a devenit bunică. Actrița le-a mulțumit celor care au susținut-o pe fiica ei și care i-au transmis mesaje frumoase.

„Mulțumim din toată inima! Mulțumim, prieteni! Vă mulțumim vouă, tuturor celor ce ne-ați transmis gânduri bune, felicitări, urările voastre de sănătate și viață frumoasă! Da, avem nevoie de susținerea voastră, de prietenia și dragostea voastră, avem nevoie de căldură și duioșie!”, a scris actrița.

Actrița a reamintit de chinurile groaznice prin care trece o femeie când naște. „Lăuza e tânăra mamă, femeia după naștere: fericită, dar epuizată, încă foarte obosită și tulburată. A trecut prin chinuri groaznice – știți? Chinurile facerii?! E înduioșătoare iubirea cu care ar trebui să fie înconjurată proaspăta mămică.”

În același mesaj, Maia Morgenstern a ținut să mulțumească și actorului Marius Manole, care a venit în sprijinul fiicei sale printr-un gest simbolic, oferindu-i mâncarea pregătită de mama lui: „Mulțumesc din suflet, domnule Marius Manole! Mulțumesc pentru merinde! Mulțumim pentru mâncare – tare a fost bună!”.

Actrița a transmis și un mesaj dur celor care i-au jignit și criticat fiica. Maia Morgenstern a spus că nu o interesează absolut deloc de părerea acestora. Totul a pornit după ce actrița a anunțat că tatăl copilului este Adrian Ciobanu, un actor care i-ar putea fi tată Cabiriei.

Internauții au scris că nu pot înțelege cum fiica Ministrului Culturii și a celebrei actrițe poate să formeze un cuplu și să rămână însărcinată cu un bărbat de 63 de ani. Alții au spus că Adrian Ciobanu nici măcar nu este cunoscut și că nu înțeleg ce a văzut tânăra de 26 de ani la el.

„Dragi feisbuciști, distinsă turmă online-ată, gloată troglodită... vă asigur că opinia voastră contează cam cât conținutul scutecelor pe care trebuie să le schimbăm periodic. Și are aceeași destinație: la gunoi. Și ne spălăm bine pe mâini după”, a spus Maia pe Facebook.

Artista a încheiat postarea cu un mesaj plin de speranță și optimism, arătând că, în ciuda criticilor, familia se bucură de noul început: „Suntem bine. Și învățăm să trăim. O viață a venit pe lumea asta. Un suflețel!”