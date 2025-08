Monden Cabiria Morgenstern, fiica Maiei Morgenstern, va deveni mamă pentru prima dată.







Cabiria Morgenstern, fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern, a anunțat în mod public că este însărcinată. Tânăra în vârstă de 26 de ani a postat pe Instagram mai multe fotografii care îi dezvăluie sarcina deja avansată, însoțite de un mesaj sincer și plin de umor.

„Sunt (deja foarte) gravidă. În ultimele câteva săptămâni am constatat că mai există persoane din viața mea care nu știau acest lucru”, a scris Cabiria în descrierea imaginilor. Sarcina sa nu fusese până acum dezvăluită oficial, ci doar în treacăt, prin postări temporare pe InstaStory.Anunțul a luat prin surprindere mulți dintre fanii ei, mai ales în lipsa unor apariții recente alături de un partener.

Pe lângă vestea venirii pe lume a copilului, Cabiria a împărtășit și alte momente recente importante din viața sa, precum finalizarea disertației și implicarea în reluarea spectacolului „Papiloma Party”, semn că își păstrează activ ritmul profesional, chiar și în perioada sarcinii.

Postarea Cabiriei a atras atenția nu doar prin vestea sarcinii, ci și prin felul în care aceasta a ales să se prezinte. În imaginile publicate, fiica Maiei Morgenstern apare într-o bustieră, cu un piercing vizibil în buric și un tatuaj mare, neterminat, pe abdomen.

Ea a explicat în postare că tatuajul este „work-in-progress” și că „abia aștept să vină momentul să putem continua lucrul la el”. Apariția sa a stârnit reacții împărțite în rândul internauților: dacă unii au lăudat sinceritatea și curajul de a se arăta așa cum este, alții au considerat alegerea prea îndrăzneață, mai ales în contextul sarcinii.

Cabiria a ținut să sublinieze că „acesta nu a fost un maternity shoot. I went there to serve face”, dar că fotograful „n-a ratat ocazia să prindă și burticul”.

În ciuda criticilor, tânăra a primit și numeroase mesaje de felicitare și încurajare, dar a mărturisit că mai multe persoane au ales să o scoată din lista de urmăritori după postare. Într-o notă sinceră, Cabiria a recunoscut dificultățile emoționale prin care trece în această perioadă: „mi-e foarte greu să mă împac cu schimbările fizice, foarte rapide și intense în trimestrul 3”.

În ciuda interesului crescut al publicului, Cabiria nu a oferit până acum nicio informație despre identitatea tatălui copilului. Tânăra nu s-a afișat în ultimele luni alături de un partener, iar întrebările pe acest subiect au început deja să curgă în comentariile de pe rețelele sociale.

Un utilizator a întrebat direct „Cu cine ești însărcinată?”, dar Cabiria nu a răspuns. Până în prezent, nu este clar dacă fiica Maiei Morgenstern este implicată într-o relație sau dacă va crește copilul singură. Această rezervă a alimentat curiozitatea, dar și respectul unor internauți care i-au apreciat discreția.

Dincolo de acest mister, Cabiria rămâne concentrată pe cariera sa artistică și pe adaptarea la noul rol de viitoare mamă, cerând chiar sprijin și sfaturi de la alte femei care au trecut prin această experiență: „Dragi alte mămici, sunt deschisă la sfaturi în acest sens, dacă aveți!”. Aflată în ultimul trimestru de sarcină, ea se pregătește să înceapă o nouă etapă importantă în viața sa.