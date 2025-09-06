Monden Maia Morgenstern a făcut o dezvăluire amuzantă despre Adrian Ciobanu și familia lor







Actorul Adrian Ciobanu, cunoscut pentru rolurile din „Nunta Mută” și „Maria, Regina României”, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu fiica Maiei Morgenstern, în ciuda diferenței de vârstă.

Actorul Adrian Ciobanu, cunoscut pentru rolurile sale din producții de succes precum „Nunta Mută” (2008), „Funeralii Fericite” (2013) și „Maria, Regina României” (2019), trăiește o poveste de dragoste discretă alături de soția sa, fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern.

Diferența de vârstă dintre cei doi a fost mult discutată în spațiul public, însă familia a ales să rămână unită și să ignore zvonurile. Cei doi sunt extrem de discreți în privința vieții personale, preferând să-și trăiască povestea departe de atenția presei.

Maia Morgenstern a vorbit despre „cel mai slab partener de scenă” din cariera sa.

„Adrian Ciobanu. E foaaarte slab. Nu știu la ce vă refereați. Da, ginerele”, a glumit Maia Morgenstern, conform TVMania.

Replica a fost urmată de un val de aplauze și râsete, iar clipul a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Adrian Ciobanu și-a început cariera în cinematografie în anii 2000, dar consacrarea a venit odată cu rolul Crețu din filmul „Nunta Mută” (2008), în regia lui Horațiu Mălăele. Personajul său a atras atenția criticilor și l-a propulsat în rândul tinerilor actori talentați ai generației sale.

Ulterior, a apărut în producții diverse, printre care:

„Funeralii Fericite” (2013) – o comedie neagră apreciată de public

„Maria, Regina României” (2019) – unde l-a interpretat pe generalul Alexandru Averescu , un rol complex, cu impact istoric

„Memento 1918” (2023) – cel mai recent proiect, dedicat poveștilor eroilor români din Primul Război Mondial.

Maia Morgenstern, una dintre cele mai mari actrițe ale României, l-a susținut constant pe Adrian Ciobanu, atât pe plan personal, cât și profesional. În numeroase interviuri, aceasta a subliniat că talentul și determinarea ginerelui său au contribuit la succesul său artistic.

Într-un interviu acordat anterior, Maia Morgenstern a declarat că apreciază maturitatea cuplului și modul echilibrat în care gestionează provocările vieții: