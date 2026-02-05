Maia Morgenstern: Ultima vacanță a avut-o acum 50 de ani

Actrița, Maia Morgestern, este pasionat de viața ei de actriță, așa că lasă vacanțele mai la coadă. Mai exact în altă viață se pare. Asta pentru că artista a dezvăluit că nu a mai avut o vacanță de jumătate de secol.

Actrița care este celebră la nivel internațional spune că nu și-a mai luat vacanță de foarte mult. Dar nici pare să îi lipsească. Culmea e că atunci când își ia puțin liber, face curat.

”Poate acum 50 de ani am fost ultima dată într-o vacanță, poate acum 55 de ani. Am avut o vacanță de două zile întregi, de vacanță și am făcut și curățenie generală, asta îmi place. Ador produsele de curățenie, îmi place să mă ocup de casă. În timpul acela puțin, prefer să mă trezesc cu 3 sferturi de oră mai devreme și să fac curat. Fitness”.

De asemenea artista a explicat că s-ar duce inclusiv la țară, însă nu are prea mult timp la dispoziție. Așa că profită de orice loc să facă mișcare. ”Prin natura timpului îmi găsesc câte un locșor unde îmi fac programul meu, încurajez mișcarea și mersul la sală în cadrul profesional, însă nu am avut timp, nu am mers la sală.

Profit de orice moment ca să mai fac mișcare și prin aeroport mai dau din picioare. Ceea ce depinde de mine chiar fac. asta e o preocupare pe care am moștenit-o de la mama, asta cu sportul și mișcarea. Ca să nu fiu o povară”, a spus Maia Morgestern.

Tradus din limba germană numeleMaiei înseamnă ”Luceafărul de dimineață”, așa cum este cunoscută Sfânta fecioară în anumite texte biblice. Întâmplător sau nu, actrița chiar a jucat și rolul Maicii Domnului în filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Christos. Și potrivit surselor publice, acest lucru chiar a contat atunci când actrița româncă a fost aleasă pentru rol.