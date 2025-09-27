Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci

Republica Moldova. Creștinii ortodocși de rit vechi prăznuiesc astăzi Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători dedicate lemnului sfânt, cunoscută în popor și ca „Ziua Crucii”. Această zi amintește de suferința și moartea pe cruce a lui Iisus Hristos și este marcată prin post aspru și rugăciuni speciale, Crucea simbolizând biruința asupra morții și păcatului.

Sărbătoarea comemorează două momente deosebite din istoria Sfintei Cruci. Primul este aflarea Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă de către episcopul Macarie al Ierusalimului, în anul 335, când Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, descoperise pe Golgota cele trei cruci.

Patriarhul a recunoscut crucea adevărată printr-o minune: atingerea ei de trupul unei femei moarte, care a revenit la viață. Al doilea eveniment este readucerea Sfintei Cruci din Persia, în anul 629, de către împăratul Heraclius, după ce regele persan Hosroe o luase ca pradă de război.

Înălțarea Sfintei Cruci se ține cu post, rugăciune și slujbe care pun accent pe Patimile lui Hristos și jertfa Crucii. Credincioșii se închină Crucii împodobite cu flori și busuioc, scoasă în mijlocul bisericilor, reflectând asupra semnificației spirituale a suferinței lui Hristos și a importanței credinței în viața lor. Sărbătoarea este și un prilej de introspecție, de pocăință și de reafirmare a responsabilității morale și a devotamentului religios.

În popor această sărbătoare marchează și sfârşitul verii şi începutul toamnei. Se mai spune că, din această zi, şerpii şi alte reptile încep să se retragă în ascunzişurile subterane, pentru a hiberna până în primăvară.

Preoții subliniază că această sărbătoare readuce Crucea în centrul spiritualității creștine, ca simbol al credinței, al mântuirii și al speranței.

„Crucea ne amintește de sacrificiul suprem al lui Hristos și de importanța unei vieți trăite în credință, în devotament și în responsabilitate morală”, transmit slujitorii bisericii. În această zi, fiecare creștin este invitat să se apropie de spiritualitate, să se roage și să mediteze la valoarea jertfei și la rolul Crucii în viața personală și comunitară.