Exclusiv. „Încep de luni”. De ce creierul ne împiedică să ne apucăm de sport și dietă

În teorie, toți știm ce ar trebui să facem pentru un corp sănătos și armonios. Să mâncăm mai echilibrat, să ne mișcăm mai mult, să ajungem constant la sală. În practică, însă, între intenție și acțiune apare aproape mereu o barieră invizibilă. Nu lipsa timpului, nu lipsa hainelor potrivite, nu vârsta. Ci o voce interioară care șoptește convingător: „mai târziu”, „de luni”, „după ce mai slăbesc puțin”.

Mulți cred că este vorba despre lene sau lipsă de ambiție. De fapt, este un mecanism mult mai profund. Creierul nostru nu este construit pentru transformări spectaculoase, ci pentru supraviețuire și economie de energie. Orice schimbare majoră, cum ar fi sportul regulat sau o dietă nouă, este percepută ca un consum suplimentar de resurse. Iar reacția lui naturală este să ne țină pe loc. „Creierul nu are ca obiectiv să arăți bine pe plajă. Obiectivul lui este să te mențină în viață cu minimum de efort. Când vrei să începi sportul, pentru el asta înseamnă stres și consum. De aceea apar automat scuzele”, explică Alin Murgilă, antrenor de fitness.

Așa se nasc propozițiile pe care le auzim zilnic: „nu sunt pregătit”, „nu e momentul potrivit”, „mai amân puțin”. Ele nu sunt decizii raționale, ci forme subtile de autosabotaj.

Unul dintre cele mai frecvente gânduri este: „Sunt supraponderal, mai slăbesc singur și apoi merg la sală”. Sună ca un plan bun, dar în realitate ascunde rușine și teamă. Oamenii se tem să fie priviți, comparați sau judecați. Doar că sala este exact locul unde vin oameni aflați în aceeași situație: vor să schimbe ceva. „Cei care spun că vin după ce slăbesc ratează esența. La sală vii ca să slăbești și să devii mai puternic, nu ca să demonstrezi că ești deja în formă”, spune antrenorul.

La fel de des apare ideea vârstei. Pentru mulți, faptul că au peste 40 sau 50 de ani este un argument convenabil, deși corpul uman rămâne adaptabil mult timp. Mișcarea constantă îmbunătățește mobilitatea, echilibrul, masa musculară și chiar starea mentală, indiferent de anii din buletin. „Am clienți trecuți de 50 sau 60 de ani care au rezultate spectaculoase. Sportul nu are termen de expirare. Din contră, cu cât înaintezi în vârstă, cu atât ai mai mare nevoie de el”, povestește antrenorul.

Apoi vin detaliile aparent banale: hainele, echipamentul, lipsa „look-ului” potrivit. În realitate, nimeni din sală nu urmărește brandurile de pe tricou. Fiecare este concentrat pe propria respirație, pe propriul antrenament, pe propriile limite.

„Oamenii cred că toți se uită la ei. Adevărul e că nimeni nu are timp să judece pe altcineva. Toți suntem acolo pentru noi. Iar dacă lucrezi cu un antrenor, singurul lucru la care acesta se uită este corectitudinea exercițiilor, în niciun caz la ce porți”, spune Alin.

Cea mai răspândită scuză rămâne, însă, amânarea: de luni, de la începutul lunii, din ianuarie, după sărbători. Mereu există o dată „perfectă” care nu mai vine. Această strategie creează iluzia controlului. Simți că ai un plan, dar de fapt doar întârzii momentul inconfortabil al începutului. Iar începutul este partea cea mai grea, pentru că rupe rutina.

„Creierul încearcă să păstreze obiceiurile vechi, chiar dacă nu sunt sănătoase. Sunt cunoscute, confortabile și nu costă energie. De aceea te împinge să amâni. Mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare. Doar să nu fie azi. Problema este că fiecare amânare întărește ideea că nu ești capabil. Iar încrederea scade înainte să apuci să faci primul pas”, completează Alin Murgilă.

Vestea bună este că același creier care te sabotează poate fi și aliatul tău. Odată ce transformi sportul într-un obicei, rezistența dispare. Ce părea un efort uriaș devine rutină. Consecvența nu înseamnă antrenamente perfecte, ci prezență repetată. Să mergi chiar și când nu ai chef. Să alegi 30 de minute în loc de zero. Să nu aștepți motivația, ci să te bazezi pe disciplină.

„Motivația este emoțională și trece repede. Obiceiul rămâne. Dacă vii de trei ori pe săptămână, indiferent cum te simți, după o lună nu mai negociezi cu tine. Devine ceva normal, ca spălatul pe dinți. Ba chiar, în cazul sportului, se instalează și o dependență plăcută, având în vedere că în timpul exercițiilor fizice creierul eliberează endorfine și dopamină”, spune antrenorul.

El mai adaugă un lucru esențial: obiectivele prea mari ne sperie și ne fac să renunțăm. În schimb, pașii mici dau rezultate surprinzătoare: „Nu te gândi că trebuie să schimbi totul peste noapte. Începe cu o plimbare, cu două antrenamente ușoare, cu porții mai echilibrate de mâncare. Creierul acceptă mai ușor schimbările mici, iar ele se adună.”

În final, lupta nu este cu kilogramele și nici cu ganterele, ci este cu acea voce interioară care caută scuze elegante. Când reușești să o recunoști și să nu o mai crezi, jumătate din drum este deja parcurs. Pentru că adevărul e simplu: nu sala este grea. Primul pas pe ușă este greu. După aceea, corpul și mintea încep să lucreze în favoarea ta, nu împotriva ta.