Ce mănâncă Andreea Bănică pentru a se menține în formă. Nu recomandă nimănui dieta

Andreea Bănică a explicat faptul că de când nu mai poate face sport preferă să nu mai mănânce. Asta pentru că nu a găsit altă soluție pentru a se menține în formă.

Cântăreața a explicat la un podcast faptul că în ultima vreme a trecut la o dietă drastică. Asta pentru că nu mai are timp să gătească și pentru ea.

”Eu nu prea mănânc. Nu e bine, să nu faceți asta. Dar nu mai am variante. Eu nu pot sta dimineața să gătesc și pentru mine. Gătesc pentru ceilalți, dar nu mai am timp și de mine. Nu pot mânca din porția celorlalți pentru că ajung obeză. La mine în casă nu se mănâncă ca la carte. Se mănâncă sarmale, se măncă ardei umpluți, cartori prăjiți cu ou. Paste, zilnic, șnițel cu piure cu cartofi prăjiți”, a declarat interpreta.

De asemenea aceasta a mai spus că fiecare dintre membri familiei are gusturi speciale. Acesta este motivul pentru care nu are timp să gătească separat și pentru ea. Drept urmare mănâncă puțin, iar anumite alimente, numai la ocazii. ”Îți dai seama că eu leșin acolo cu toate alea.

Că eu le și gătesc. Trebuie să gătesc pentru fiecare în parte. Nu am timp să fac și pentru mine să mănânc sănătos. Și așa mănânc foarte puțin. Eu nu mănânc pâine. Când mănânc pâine e sărbătoare”, a explicat artista.

Din cauza diferitelor accidentări pe care le-a suferit, Andreea Bănică nu mai poate face sport, ca pe vremuri. ”De doi ani eu nu mai fac sport cum făceam. Am dureri de spate, de lombar de cervicală, L-urile toate sunt puțin descentrate. În trei luni de zile se vede pe corpul meu că nu mai fac sport.

Și asta numai din cauza vârstei să mă recuperez repede. Arderile nu mai sunt la fel cu înaintarea în vârstă. Dar nefăcând nimic, sport de doi ani de zile se vede. Se vedea când făceam sport”, a mai spus ea.