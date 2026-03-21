Scădere pe piața imobiliară din Dubai. Conflictul din Orientul Mijlociu afectează economia din regiune

Piața imobiliară din Dubai începe să resimtă efectele contextului geopolitic tensionat din Orientul Mijlociu, după izbucnirea conflictului dintre Statele Unite și Iran. La aproape trei săptămâni de la debutul acestuia, apar primele indicii de temperare a activității, marcate de scăderi vizibile ale tranzacțiilor și de reduceri punctuale de prețuri, potrivit analizelor realizate de instituții financiare și agenții imobiliare, citate de Reuters.

Datele analizate de Goldman Sachs arată o diminuare accentuată a volumului tranzacțiilor imobiliare din Emiratele Arabe Unite. În primele 12 zile ale lunii martie, acestea au fost mai mici cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 49% comparativ cu luna anterioară. În același timp, valoarea totală a tranzacțiilor finalizate s-a redus la jumătate față de februarie, marcând o contracție mai puternică decât în alte momente recente de criză.

Pe fondul acestei încetiniri, unele proprietăți au început să fie listate la prețuri mai mici. Reducerile de preț ajung deja la 12–15% în anumite cazuri. Spre exemplu, o locuință situată în apropierea Burj Khalifa a fost scoasă la vânzare pentru 650.000 de dolari, sub nivelul anterior de 735.000 de dolari. De asemenea, un apartament aflat în construcție în Palm Jumeirah a fost listat cu o reducere de aproximativ 15%, până la circa 2 milioane de dolari.

Escaladarea tensiunilor din regiune, inclusiv atacurile Iranului asupra Israelului, bazelor americane și unor state din Golf, precum Emiratele Arabe Unite, afectează imaginea Dubaiului ca destinație sigură pentru capitalul internațional. Această schimbare de percepție vine într-un moment în care piața dădea deja semne de maturizare, după cinci ani de creștere susținută alimentată de investitori atrași de avantajele fiscale.

Evoluțiile recente se reflectă și în performanța companiilor din sector. Acțiunile dezvoltatorilor imobiliari au înregistrat scăderi importante, iar Emaar Properties, compania asociată cu Burj Khalifa, a pierdut peste 26% din valoare pe bursa din Dubai de la începutul conflictului. Cu toate acestea, prețul median al tranzacțiilor a coborât relativ modest, cu aproximativ 3% față de anul trecut.

Specialiștii atrag atenția că situația geopolitică ar putea afecta dinamica populației din Dubai, un factor esențial pentru cererea imobiliară. Estimările indică o creștere de doar 1% în acest an și un ritm anual de 2–2,5% în perioada 2027–2031, sub nivelurile de aproximativ 4% din anii anteriori. Într-un scenariu nefavorabil, prețurile locuințelor ar putea înregistra scăderi medii de 7% pe an până în 2028.

Chiar și în acest context, piața nu s-a blocat complet. Există în continuare investitori care caută oportunități, în special în segmentul proprietăților vândute rapid sau la preț redus. Un exemplu este achiziția recentă a unui apartament de aproximativ 25 de milioane de dolari din Palm Jumeirah de către fostul campion UFC Francis Ngannou, semn că interesul pentru segmentul de lux persistă.

Actorii din piață susțin că nu se poate vorbi, cel puțin pentru moment, despre o scădere generalizată a prețurilor. Majoritatea cumpărătorilor continuă să privească investițiile imobiliare din Dubai pe termen lung, în ciuda incertitudinilor generate de evoluțiile recente.