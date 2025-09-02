EVZ Special Satul pe care Ion Iliescu a vrut să-l șteargă de pe hartă. Salvarea a venit de la Adrian Păunescu







Pe malurile Crișului Pietrosu, în județul Bihor, se află satul Păcălești, un loc cu o istorie veche și o poveste care a ajuns până în Parlament. În 2007, Ion Iliescu, senator la vremea respecvă, a considerat că numele Păcălești nu este „normal și onorabil” și a încercat să convingă autoritățile să-l schimbe.

În același timp, Adrian Păunescu, senator și el, cu umor și ironie, a luat apărarea locuitorilor, propunând chiar ca România să fie redenumită Republica Păcălești, cu capitala în acest cătun.

Originea numelui se leagă de Păcală, personajul tradițional românesc, celebru pentru viclenie și farse. Legenda spune că Păcală era fie negustor de vaci, fie paznic la oi și obișnuia să-i păcălească pe săteni: striga că lupii atacă turma sau făcea înțelegeri aparent bune, dar care îi amuzau pe toți. Oamenii alergau mereu degeaba, până într-o zi când lupii chiar au venit și nimeni nu l-a mai crezut. Totuși, satul a decis să-i poarte numele, ca omagiu al spiritului său isteț și al umorului comunității.

O explicație mai realistă spune că satul a fost fondat de o slugă pe nume Păcală, căruia groful i-a dat un petic de pământ pentru a păzi moșia. „Săracul, ce știa el să facă mai bine? Să muncească și să facă copii”, spunea, la vremea respectivă, Vasile Haiduc, care era consilier local.

În 1956, satul a fost redenumit Ţigăneștii de Beiuș, iar generații de păcăleșteni au crescut în confuzie: unii aveau acte cu denumirea Păcălești, alții cu Ţigănești, chiar în cadrul aceleiași familii. În ciuda tuturor schimbărilor administrative, tradiția a rămas vie, iar dorința de a reveni la vechiul nume s-a păstrat.

Pentru a pune capăt confuziei, locuitorii au cerut organizarea unui referendum. Pe 3 iunie 2007, ziua votului s-a transformat într-o sărbătoare locală: sarmale, porc tăiat și entuziasm. Din 211 persoane prezente, 175 au votat pentru revenirea la vechiul nume. „Dacă veți întreba un sătean sau copiii mei de unde sunt, vă vor răspunde că tot din Păcălești. Garantat”, declara consilierul Haiduc, arătând cât de mult contează mândria comunității.

Când subiectul a ajuns în Parlament, senatorul Ion Iliescu s-a opus oficial, spunând că satul trebuie să poarte „un nume normal și onorabil”. În fața opoziției sale, senatorul Adrian Păunescu a intervenit cu umor: „Dacă tot vorbim de nume, de ce să nu redenumim România în Republica Păcălești, cu capitala aici, în acest sat minunat?” Râsetele și aplauzele din sală au arătat sprijinul pentru argumentul simbolic al lui Păunescu.

În ciuda opoziției lui Iliescu, Parlamentul a aprobat oficial înființarea satului, iar pe 13 octombrie 2008, Monitorul Oficial publica legea. Păcălești devenea astfel unitate administrativă a comunei Drăgănești, alături de satele Drăgănești, Belejeni, Grădinari, Livada Beiușului, Mizieș, Păntășești, Șebiș, Talpe și Țigăneștii de Beiuș.

Astăzi, satul păstrează spiritul jucăuș al numelui său: propunerea ca ziua satului să fie sărbătorită la 1 aprilie reflectă umorul și rezistența păcăleștenilor, oamenii care nu au fost niciodată păcăliți de nimeni, nici de istorie, nici de parlamentari.