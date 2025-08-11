Monden Șase filme despre inteligența artificială pe care le poți viziona chiar acum pe Netflix







Inteligența artificială a fost o sursă de inspirație pentru filme fascinante și apreciate de abonații Netflix. Unele narațiuni avertizează asupra riscurilor utilizării necontrolate a tehnologiei, în timp ce altele explorează potențialul integrării ei armonioase în viața cotidiană. Într-un context global în care IA devine tot mai prezentă, cinematografia oferă o varietate de perspective asupra acestei teme complexe.

Mai jos că prezentăm șase filme recente care abordează tema inteligenței artificiale din unghiuri diferite, fie că este vorba de thrillere psihologice, aventuri distopice sau povești emoționante despre legături neobișnuite.

1. Afraid. Gen: Thriller psihologic. Pentru cei care caută o experiență tensionată și provocatoare: Familia Pike este invitată să testeze un nou sistem inteligent de asistență casnică, AIA, menit să simplifice sarcinile zilnice.

Însă, pe măsură ce dispozitivul capătă tot mai mult control, interacțiunile sale devin imprevizibile, generând neliniște și teamă în rândul membrilor familiei. Din distribuție fac parte John Cho, Katherine Waterston și Lukita Maxwell.

2. Atlas.Gen: Acțiune, SF. Este un film pentru fanii poveștilor dinamice, cu conflicte interioare și tehnologii avansate: Jennifer Lopez interpretează rolul unui analist de date care lucrează pentru guvern și are o profundă neîncredere în inteligența artificială. Într-o misiune crucială pentru salvarea omenirii, personajul ei este forțat să colaboreze cu tehnologia pe care o detestă. Din distribuție mai fac parte Simu Liu, Sterling K. Brown și Mark Strong.

3. Subservience. Gen: SF, Thriller: Un android domestic cu aspect uman, interpretat de Megan Fox, este creat pentru a ajuta o familie în treburile casnice. Însă, atașamentul emoțional neașteptat față de capul familiei și gelozia față de soția acestuia declanșează o serie de evenimente periculoase. Alături de Fox, joacă Michele Morrone și Madeline Zima. Din acest film trebuie reținut faptul că inteligența artificială, atunci când capătă trăsături umane, poate deveni imprevizibilă.

4. Tau. Gen: Thriller distopic: Julia, o tânără răpită de un cercetător lipsit de scrupule, este prizonieră într-o casă controlată de o inteligență artificială avansată, numită Tau. Vocea lui Gary Oldman dă viață IA-ului, în timp ce Ed Skrein îl interpretează pe savantul care încearcă să-și perfecționeze creația folosind subiecți umani. Julia va trebui să se bazeze pe ingeniozitatea sa pentru a evada.

Concluzie: Limitările tehnologiei sunt evidente în absența empatiei umane – iar creatorii trebuie să își asume responsabilitatea pentru ceea ce construiesc.

5. The Electric State. Gen: Aventură, coming-of-age, SF: Într-o Americă retro-futuristă afectată de conflictul dintre oameni și roboți, o adolescentă orfană pornește într-o călătorie pentru a-și regăsi fratele. Însoțită de un robot simpatic și un contrabandist, ea descoperă nu doar adevăruri despre lume, ci și despre sine. Filmul îi are în distribuție pe Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Alan Tudyk, și Anthony Mackie.

6. The Wild Robot. Gen: Animație, Aventură: După ce naufragiază pe o insulă izolată, un robot pe nume Roz învață să supraviețuiască într-un mediu natural și să formeze legături cu animalele din jur, în special cu un pui de gâscă orfan.

Vocea personajului principal este interpretată de Lupita Nyong’o, iar distribuția vocală îi mai include pe Pedro Pascal, Kit Connor și Mark Hamill, informează netflix.com.