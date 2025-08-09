Monden Netflix, surpriza de final de vară. Misterul care nu te lasă să dormi







Netflix pregătește pentru sfârșitul verii un titlu care promite să devină rapid un fenomen printre fanii misterelor britanice. „Clubul Crimelor de Joi”, ce va fi disponibil pe platformă începând cu 28 august, aduce pe ecran o poveste cu umor fin, suspans și personaje memorabile, inspirată din romanul omonim semnat de Richard Osman – un bestseller internațional vândut în milioane de exemplare.

Acțiunea urmărește aventurile a patru pensionari nonconformiști – Elizabeth, Ron, Ibrahim și Joyce – care, într-o comunitate liniștită pentru seniori, își petrec timpul discutând cazuri de crime nerezolvate. Jocul lor devine însă realitate atunci când un incident violent are loc chiar în apropierea lor, iar ancheta oficială pare să bată pasul pe loc. Înarmați cu experiența de viață, spiritul de observație și curajul dobândit în decenii de încercări, cei patru decid să caute singuri adevărul.

Filmul este regizat de Chris Columbus, cineastul cunoscut pentru producții-cult precum „Mrs. Doubtfire” sau primele două filme „Harry Potter”, și reunește un ansamblu actoricesc impresionant: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley și Celia Imrie, alături de Naomi Ackie, Daniel Mays, Jonathan Pryce și David Tennant.

Helen Mirren a declarat că s-a îndrăgostit instantaneu de personajul său după ce a citit romanul, iar atmosfera de pe platou a fost „o lecție de camaraderie”. Ben Kingsley a vorbit despre „respectul și afecțiunea” pe care întreaga echipă le-a avut atât între colegi, cât și față de regizor, iar Pierce Brosnan a povestit cu umor despre entuziasmul său de a lucra sub coordonarea lui Columbus.

„Clubul Crimelor de Joi” a fost publicat în 2020, marcând debutul editorial al lui Richard Osman, personalitate TV și scenarist britanic. Cartea a devenit în scurt timp un fenomen cultural: a fost primul debut din istorie care a ocupat locul 1 în topul de Crăciun al vânzărilor din Marea Britanie și s-a menținut luni întregi în topuri. Stilul său unic – un amestec de umor sec, intrigă polițistă și o privire caldă asupra prieteniei și îmbătrânirii – i-a cucerit pe cititori deopotrivă în Marea Britanie și în peste 40 de țări unde a fost tradus.

„Clubul Crimelor de Joi” promite să fie mai mult decât un simplu film de mister, spun criticii de fim: „Este o poveste despre prietenie, solidaritate, ingeniozitate și curaj, care îmbină suspansul investigației polițiste cu tandrețea unor personaje ce refuză să se lase definite de vârstă.

Lansarea pe 28 august ar putea transforma acest titlu într-unul dintre cele mai discutate filme ale verii, atât pentru fanii romanelor polițiste, cât și pentru cei care caută o poveste inteligentă, cu suflet și umor fin”.