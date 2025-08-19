Politica

Sancţiuni pentru Rusia, garanții de securitate pentru Ucraina din partea României

Sancţiuni pentru Rusia, garanții de securitate pentru Ucraina din partea RomânieiNicusor Dan. Sursa foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, a transmis marţi preşedintele Nicuşor Dan, după cele două videoconferinţe susţinute în cadrul Coaliţiei pentru Voinţă şi al Consiliului European, într-o postare pe Facebook.

Şeful statului a subliniat că sancţiunile împotriva Moscovei trebuie menţinute şi chiar înăsprite, dacă situaţia o va cere, şi a accentuat importanţa întoarcerii imediate a copiilor ucraineni răpiţi.

România, a spus el, va continua să se implice în acest efort şi va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina.

Rusia în centrul discuţiilor de securitate europeană

Nicuşor Dan a explicat că cele două videoconferinţe de marţi au venit ca o continuare a discuţiilor desfăşurate luni, la Washington, pe tema securităţii Ucrainei. Liderii europeni şi aliaţii transatlantici au analizat perspectivele procesului de pace, dar şi pericolele persistente generate de agresiunea rusă.

Legea contra „exportării” profiturilor, suportată de românii de rând. Explicațiile unui economist
Legea contra „exportării” profiturilor, suportată de românii de rând. Explicațiile unui economist
Putin a propus întâlnire cu Zelenski la Moscova. Liderii europeni se opun
Putin a propus întâlnire cu Zelenski la Moscova. Liderii europeni se opun

„Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat interesată de pace”, a declarat preşedintele României, adăugând că implicarea directă a preşedintelui american Donald Trump într-un eventual acord de pace este esenţială. Potrivit acestuia, orice înţelegere trebuie să fie una justă şi durabilă, pentru a nu repeta greşelile trecutului.

Coordonarea dintre Europa şi Statele Unite rămâne, în opinia lui Nicuşor Dan, cel mai puternic atu al comunităţii internaţionale în faţa agresiunii ruse. De aceea, România îşi reafirmă angajamentul de a rămâne parte activă la eforturile diplomatice şi de securitate.

Detalii privind sancţiunile şi sprijinul acordat Ucrainei

Şeful statului a subliniat în mod repetat necesitatea menţinerii sancţiunilor împotriva Rusiei şi chiar intensificarea acestora, dacă agresiunile vor continua. În viziunea sa, doar presiunea constantă exercitată de comunitatea internaţională poate forţa Moscova să accepte un acord de pace real.

Un alt punct sensibil abordat a fost situaţia copiilor ucraineni răpiţi şi transferaţi ilegal pe teritoriul rus. „Întoarcerea imediată a acestora este o prioritate umanitară”, a declarat preşedintele, subliniind că România sprijină în mod direct acest demers prin instituţiile sale şi prin cooperarea internaţională.

În plus, România şi-a reafirmat disponibilitatea de a contribui la garanţii de securitate pe termen lung pentru Ucraina, un element esenţial în cadrul oricărui acord viitor. Aceste măsuri, precizează Nicuşor Dan, vor fi implementate printr-o colaborare strânsă între Uniunea Europeană şi Statele Unite.

Rusia şi impactul asupra securităţii regionale

Mesajul transmis de preşedintele României depăşeşte dimensiunea strict naţională, având implicaţii directe asupra securităţii regionale. „Aceasta este o investiţie în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”, a afirmat Nicuşor Dan, explicând că stabilitatea Ucrainei consolidează inclusiv siguranţa României şi aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova.

Într-un context geopolitic marcat de tensiuni, poziţia fermă a României se aliniază cu cea a partenerilor occidentali şi transmite un semnal clar că Rusia nu poate dicta viitorul regiunii prin agresiune militară. Pe termen lung, sprijinul pentru Ucraina este perceput nu doar ca o obligaţie morală, ci şi ca o garanţie pentru echilibrul de securitate al întregului continent.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:08 - Legea contra „exportării” profiturilor, suportată de românii de rând. Explicațiile unui economist
19:58 - Putin a propus întâlnire cu Zelenski la Moscova. Liderii europeni se opun
19:51 - Percheziții DNA la IPJ Maramureș, la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice
19:45 - Cât timp i-ar lua unui tânăr să economisească pentru un apartament, fără ajutorul unui credit bancar
19:38 - Berea, „arma” care i-a cucerit pe români
19:25 - Gabi Tămaș: „Adi Mutu a fost la un pas să-l depășească pe Hagi, dar parcă n-a vrut”

Proiecte speciale