Politica Sancţiuni pentru Rusia, garanții de securitate pentru Ucraina din partea României







Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, a transmis marţi preşedintele Nicuşor Dan, după cele două videoconferinţe susţinute în cadrul Coaliţiei pentru Voinţă şi al Consiliului European, într-o postare pe Facebook.

Şeful statului a subliniat că sancţiunile împotriva Moscovei trebuie menţinute şi chiar înăsprite, dacă situaţia o va cere, şi a accentuat importanţa întoarcerii imediate a copiilor ucraineni răpiţi.

România, a spus el, va continua să se implice în acest efort şi va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina.

Nicuşor Dan a explicat că cele două videoconferinţe de marţi au venit ca o continuare a discuţiilor desfăşurate luni, la Washington, pe tema securităţii Ucrainei. Liderii europeni şi aliaţii transatlantici au analizat perspectivele procesului de pace, dar şi pericolele persistente generate de agresiunea rusă.

„Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat interesată de pace”, a declarat preşedintele României, adăugând că implicarea directă a preşedintelui american Donald Trump într-un eventual acord de pace este esenţială. Potrivit acestuia, orice înţelegere trebuie să fie una justă şi durabilă, pentru a nu repeta greşelile trecutului.

Coordonarea dintre Europa şi Statele Unite rămâne, în opinia lui Nicuşor Dan, cel mai puternic atu al comunităţii internaţionale în faţa agresiunii ruse. De aceea, România îşi reafirmă angajamentul de a rămâne parte activă la eforturile diplomatice şi de securitate.

Şeful statului a subliniat în mod repetat necesitatea menţinerii sancţiunilor împotriva Rusiei şi chiar intensificarea acestora, dacă agresiunile vor continua. În viziunea sa, doar presiunea constantă exercitată de comunitatea internaţională poate forţa Moscova să accepte un acord de pace real.

Un alt punct sensibil abordat a fost situaţia copiilor ucraineni răpiţi şi transferaţi ilegal pe teritoriul rus. „Întoarcerea imediată a acestora este o prioritate umanitară”, a declarat preşedintele, subliniind că România sprijină în mod direct acest demers prin instituţiile sale şi prin cooperarea internaţională.

În plus, România şi-a reafirmat disponibilitatea de a contribui la garanţii de securitate pe termen lung pentru Ucraina, un element esenţial în cadrul oricărui acord viitor. Aceste măsuri, precizează Nicuşor Dan, vor fi implementate printr-o colaborare strânsă între Uniunea Europeană şi Statele Unite.

Mesajul transmis de preşedintele României depăşeşte dimensiunea strict naţională, având implicaţii directe asupra securităţii regionale. „Aceasta este o investiţie în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”, a afirmat Nicuşor Dan, explicând că stabilitatea Ucrainei consolidează inclusiv siguranţa României şi aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova.

Într-un context geopolitic marcat de tensiuni, poziţia fermă a României se aliniază cu cea a partenerilor occidentali şi transmite un semnal clar că Rusia nu poate dicta viitorul regiunii prin agresiune militară. Pe termen lung, sprijinul pentru Ucraina este perceput nu doar ca o obligaţie morală, ci şi ca o garanţie pentru echilibrul de securitate al întregului continent.