Politica Nicuşor Dan, după videoconferința Coaliției de Voință: Fără presiune asupra Rusiei, nu poate exista pace







Președintele Nicușor Dan a participat duminică după-amiază, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), formată din țările care susțin Ucraina. Potrivit acestuia, discuțiile s-au concentrat pe coordonarea eforturilor partenerilor europeni ai Kievului, pentru viitoarele negocieri.

Președintele României a afirmat că toți participanții au fost de acord asupra faptului că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei reprezintă principala sursă de forță în fața agresiunilor Rusiei.

El a subliniat că oprirea atacurilor asupra civililor și a infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să îl facă pentru a demonstra că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace.

„Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovaţi?”, s-a întrebat acesta.

Președintele a declarat că trebuie să se mențină presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin sancțiuni suplimentare, până când se va ajunge la pace. El a subliniat că Ucraina are nevoie de sprijin și a menționat că nicio decizie referitoare la acest stat nu poate fi luată fără acordul țării invadate în 2022.

„În cadrul Coaliţiei, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite şi de partenerii noştri europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate. Istoria ne-a arătat că Rusia nu îşi respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut duminică, la o conferință de presă de la Bruxelles, mai multă transparență în privința „garanțiilor de securitate” care ar putea fi prevăzute într-un acord de pace, potrivit CNN.

Ședința „Coaliției de Voință” a fost convocată înaintea vizitei pe care Zelenski o va face luni la Casa Albă, unde va fi însoțit de liderii Uniunii Europene și ai NATO pentru discuții cu președintele american.

Întâlnirea are loc după reuniunea de vineri din Alaska dintre Trump și Vladimir Putin, care nu a adus rezultate concrete.