Sfecla roșie este una dintre legumele care se potrivesc de minune cu preparatele consistente din sezonul rece. Dulceața naturală a sfeclei, combinată cu aroma iute și proaspătă a hreanului, transformă această salată într-o garnitură gustoasă, dar și foarte aspectuoasă. Pregătită la borcan, salata de sfeclă roșie cu hrean poate fi savurată în lunile reci alături de cartofi prăjiți, fripturi, preparate din carne sau diverse mâncăruri tradiționale.

Pentru aproximativ 4-5 borcane de 500 ml sunt necesare:

2 kg de sfeclă roșie;

150-200 g de hrean proaspăt;

500 ml de apă;

250 ml de oțet de 9%;

2 linguri de sare neiodată;

2-3 linguri de zahăr;

1 linguriță de boabe de piper;

1 linguriță de boabe de muștar;

2-3 foi de dafin.

Cantitatea de hrean poate fi ajustată în funcție de preferințe.

Sfecla se spală foarte bine, fără a fi curățată de coajă, apoi se pune la fiert în apă sau se coace în cuptor. Coacerea este o variantă apreciată deoarece ajută sfecla să-și păstreze aroma dulce și culoarea intensă.

După ce sfecla s-a înmuiat suficient, se lasă să se răcească, apoi se curăță de coajă. Se taie în felii subțiri sau se dă pe răzătoarea cu ochiuri mari, în funcție de textura dorită.

Rădăcinile de hrean se curăță, se spală și se dau pe răzătoarea fină. Pentru o aromă mai intensă, hreanul poate fi folosit imediat după ce a fost ras.

Este recomandat ca sfecla și hreanul să fie pregătite separat înainte de a fi combinate, astfel încât fiecare ingredient să-și păstreze cât mai bine aroma.

Într-o cratiță se pun apa, oțetul, sarea, zahărul, boabele de piper, boabele de muștar și foile de dafin. Amestecul se pune pe foc și se lasă până începe să fiarbă.

După câteva minute, marinada se ia de pe foc și se lasă puțin să se tempereze.

Într-un vas încăpător se combină sfecla rasă sau tăiată cu hreanul. Se toarnă treptat marinada și se amestecă bine, astfel încât hreanul să fie distribuit uniform. Se gustă și, dacă este nevoie, se mai poate ajusta cantitatea de sare, zahăr sau oțet.

Borcanele și capacele trebuie spălate foarte bine și sterilizate înainte de folosire.

Salata se introduce în borcane, presând ușor compoziția pentru a elimina eventualele goluri de aer. Marinada trebuie să acopere cât mai bine sfecla. Marginile borcanelor se șterg cu grijă, apoi capacele se închid bine.