S-a surpat asflatul sub ei! Două persoane au ajuns la spital după ce au căzut în groapa de pe stradă

Două persoane au fost rănite după ce au căzut într-o groapă formată în asfaltul unei străzi din municipiul Petroșani, potrivit ISU Hunedoara.

Victimele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Groapa are aproximativ un metru adâncime și un diametru de circa 80 de centimetri.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit în urma unui apel la 112, care anunța că două persoane au căzut într-o groapă.

„Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit astăzi, pe strada Funicularului din municipiu, în urma unui apel la 112, care anunța faptul că două persoane au căzut într-o groapă.

De urgență, pentru misiune au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, containerul multi-risc, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis ISU Hunedoara.

La fața locului, echipajele de salvare au găsit cei doi bărbați în groapa formată prin prăbușirea asfaltului. Salvatorii i-au extras în siguranță și i-au evaluat medical, după care victimele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

„Cei doi bărbați au fost extrași în siguranță, au fost evaluați de către echipajele medicale, după care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare”, au precizat pompierii.

Pompierii au explicat că groapa exista înainte de trecerea pietonilor, ceea ce sugerează că prăbușirea asfaltului nu a fost provocată de victime, ci reprezenta un risc anterior.

Zona a fost balizată pentru a preveni alte accidente, iar autoritățile locale au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale prăbușirii și eventualele responsabilități.

Incidentul ridică probleme legate de starea infrastructurii rutiere din zona respectivă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara a subliniat promptitudinea intervenției echipajelor: mobilizarea rapidă a autospecialei de descarcerare, containerului multi-risc și ambulanțelor a permis extragerea în siguranță a victimelor și acordarea primului ajutor.

Ancheta în curs urmează să stabilească dacă defecțiunea asfaltului a fost cauzată de factori naturali sau de lucrări anterioare și dacă au existat nereguli în întreținerea drumului. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite zona până la finalizarea evaluării și remedierea groapei.