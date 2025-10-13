Ruta feroviară Gara de Nord-Aeroport Otopeni, suspendată temporar pentru reparații

CFR Călători a anunțat că, pe ruta Gara de Nord – Aeroport Otopeni, circulația trenurilor va fi suspendată timp de patru zile, în perioada 14–17 octombrie 2025, între orele 09.00 și 14.00. În acest interval, zece trenuri care asigură legătura directă între centrul Capitalei și terminalul Aeroportului Henri Coandă nu vor circula, iar pasagerii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările sau să utilizeze mijloace de transport alternative.

Potrivit unui comunicat transmis de CFR Călători, suspendarea temporară a circulației este necesară pentru realizarea unor intervenții programate la infrastructura feroviară dintre Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă.,

„ CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar rezervat lucrărilor, 10 trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) aflate în circulație pe această rută.” se arată în sursa citată.

Lucrările sunt coordonate de CNCF CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare naționale, și se vor desfășura zilnic între orele 09.00 și 14.00, în perioada 14–17 octombrie 2025.

În acest interval, zece trenuri din cele 48 care circulă zilnic pe această rută (24 tur/24 retur) vor fi anulate temporar. Restul trenurilor, respectiv 38 de curse, vor funcționa potrivit graficului obișnuit din Mersul trenurilor.

Pe durata lucrărilor, Societatea de Transport București (STB) S.A. va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780, care va circula în perioada 14–17 octombrie 2025, între orele 08:30 și 15:00, cu plecări la intervale de 30 de minute de la terminalele „Gara Basarab” și „Aeroport Henri Coandă”.

Lista trenurilor afectate include cursele R-M 7917, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926 și 7928, care fac legătura între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă. Circulația va fi reluată în fiecare zi, începând cu ora 14:00, imediat după încheierea lucrărilor programate.

Intervențiile sunt incluse în programul regulat de întreținere derulat de CFR S.A., având ca scop asigurarea unei infrastructuri feroviare aflate în stare optimă de funcționare și garantarea siguranței circulației.