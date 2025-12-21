Ruta de tren Odesa – Chişinău, reluată după o pauză de aproape trei ani

Republica Moldova. Ruta de tren Odesa-Chişinău-Odesa a fost reluată după o pauză de aproape trei ani. Circulaţia trenului de pe ruta respectivă a fost sistată din cauza începerii războiului în Ucraina, în februarie 2022.

Circulaţia trenului Odesa-Chişinău-Odesa a mai fost sistată în martie 2020, după declanşarea pandemiei de Covid. În luna august a anului 2021, urmare a unui acord comun între ÎS Calea Ferată din Moldova și Căile Ferate ale Ucrainei, a fost reluată circulația trenului de călători НР 642/641 pe ruta Odesa - Chișinău – Odesa.

Trenul Odesa-Chişinău-Odesa va circula conform aceluiaşi orar de până la începutul războiului.

O garnitură va pleca din Odesa cu plecare din Odesa la ora 18:36 şi va ajunge la Chișinău la ora 22:33. De la Chișinău, garnitura va porni la ora 07:09 și va ajunge la Odesa la ora 10:55. Trenul va circula zilnic.

Cererea pentru bilete s-a dovedit a fi extrem de ridicată. Reprezentanții Ukrzalizniția au precizat că cererea pentru biletele de tren s-a dovedit a fi extrem de ridicată. Aproximativ 60% dintre bilete au fost vândute în primele 3 ore de la deschiderea vânzărilor.

Potrivit celor comunicate de Calea Ferată a Ucrainei, autoritățile de la Kiev încearcă să identifice soluții pentru dificultățile apărute la traversarea frontierei moldovenești prin alte tipuri de transport.

„Aceasta a fost o reacție operativă a Ukrzalizniția la dificultățile apărute la traversarea frontierei moldovenești prin alte tipuri de transport. Ukrzalizniția continuă să monitorizeze situația și va majora capacitatea curselor sale spre Chișinău, dacă va fi necesar, pentru ca toți cetățenii ambelor țări să se poată deplasa liber între Moldova și Ucraina”, se menționează într-o notă a Căilor ferate din Ucraina.

Anunțul vine după ce, la 18 decembrie, podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de mai multe drone care transportau încărcătură explozibilă, iar drept urmare, circulația pe pod a fost sistată, zona fiind izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare.

Duminică, 21 decembrie, autorităţile de la Chişinău au anunţat, cu referinţă la autorităţile din Ucraina, că circulația pe drumul M-15 Odesa–Reni, întrerupt anterior din cauza atacurilor rusești, a fost reluat în regiunea Odesa.