International Rusia părăsește treptat tratatele internaționale privind drepturile omului







Guvernul Federației Ruse a propus președintelui Vladimir Putin renunțarea oficială la Convenția Europeană pentru prevenirea torturii, document semnat de Moscova în 1996, potrivit Radio Moldova.

Inițiativa, anunțată printr-un proiect de hotărâre publicat pe portalul oficial al actelor juridice luni, 25 august, implică și denunțarea protocoalelor adiționale ratificate de Rusia.

Decizia atrage atenția asupra tensiunilor dintre Moscova și instituțiile internaționale pentru protecția drepturilor omului.

Propunerea guvernului rus, semnată de premierul Mihail Mișustin, vizează retragerea țării dintr-un cadru internațional creat pentru supravegherea condițiilor de detenție și prevenirea tratamentelor inumane.

Convenția Europeană pentru prevenirea torturii funcționează sub egida Consiliului Europei și prevede existența Comitetului European pentru prevenirea torturii (CPT), organism cu dreptul de a efectua vizite neanunțate în penitenciare, spitale psihiatrice sau alte instituții de detenție pentru a evalua situația de acolo.

De-a lungul anilor, rapoartele CPT au evidențiat multiple încălcări ale drepturilor fundamentale în Federația Rusă, incluzând cazuri de tortură și tratamente degradante în Cecenia, spitale psihiatrice și penitenciare.

Ultimul raport al comitetului, publicat în noiembrie 2024, a menționat moartea opozantului politic Alexei Navalnîi în colonia penală „Lupul Polar” (IK-3), precum și presupuse abuzuri împotriva suspecților de implicare în atacul terorist de la „Crocus City Hall”.

Rusia nu a precizat motivele exacte ale inițiativei de denunțare a convenției. Totuși, Ministerul de Externe a respins criticile Comitetului European pentru prevenirea torturii, calificându-le drept „politizate și tendențioase”, acuzând în același timp Consiliul Europei de „șantaj”.

Oficialii ruși au menționat că țara nu mai are reprezentanți în CPT din 2023, dar au negat orice legătură între această situație și retragerea Rusiei din Consiliul Europei, survenită în martie 2022, în contextul invaziei din Ucraina.

Proiectul de hotărâre prevede, pe lângă denunțarea convenției principale, și a protocoalelor adiționale semnate anterior de Moscova.

Aceasta marchează un pas suplimentar într-o serie de măsuri prin care Rusia se îndepărtează de tratatele internaționale privind protecția drepturilor fundamentale.

În februarie 2023, Duma de Stat a adoptat o lege ce a pus capăt aplicării a 21 de convenții ale Consiliului Europei, iar în septembrie 2023 președintele Putin a propus denunțarea Convenției-cadru privind protecția minorităților naționale.

Retragerea de la Convenția Europeană pentru prevenirea torturii ar putea avea efecte semnificative pe plan internațional, afectând relațiile Moscovei cu organizațiile pentru drepturile omului și cu statele membre ale Consiliului Europei. În plan intern, aceasta ar înlătura supravegherea externă a condițiilor de detenție, oferind autorităților ruse un control mai larg asupra penitenciarelor și altor instituții de detenție.

Într-un context regional și global, decizia poate accelera izolarea diplomatică a Rusiei, consolidând percepția internațională a retragerii Moscovei de la angajamentele internaționale privind drepturile fundamentale. Analizatorii avertizează că această măsură ar putea afecta cooperarea cu organisme precum CPT și ar putea genera critici suplimentare la nivel european.