International Trump ezită să-i fixeze un termen clar lui Putin pentru întâlnirea cu Zelenski







Președintele Donald Trump a declarat luni că „va pune capăt războiului” din Ucraina, reluând planul de a-i reuni pe liderii Rusiei și Ucrainei într-o întâlnire directă, după summitul de la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și mai mulți oficiali europeni.

Afirmația subliniază încercările administrației americane de a accelera negocierile de pace, în contextul în care tensiunile militare continuă să escaladeze.

Trump a explicat că îi acordă președintelui rus Vladimir Putin „câteva săptămâni” pentru a se întâlni cu Zelenski, prelungind astfel termenul stabilit inițial pentru posibilele măsuri împotriva Moscovei.

„Vom vedea. Voi vedea a cui este vina”, a afirmat Trump, referindu-se la lipsa unei întâlniri bilaterale. Președintele SUA a subliniat că intenția sa este de a analiza motivele pentru care discuțiile nu se desfășoară conform planului și de a lua deciziile necesare în două săptămâni.

În ultimele săptămâni, Trump a orchestrat mai multe întâlniri și apariții publice menite să accelereze dialogul între Moscova și Kiev.

După întâlnirea sa cu Putin în Alaska și primirea lui Zelenski împreună cu liderii europeni la Casa Albă, președintele american a sugerat posibilitatea unei întâlniri bilaterale, urmată eventual de o trilaterală.

Totuși, ritmul negocierilor este încetinit de tensiunile militare, inclusiv atacurile recente cu drone și rachete rusești în vestul Ucrainei, la sute de kilometri de linia frontului, care arată că războiul continuă neabătut.

Putin a descris întâlnirea cu Trump drept „foarte bună” și a reiterat că Rusia caută o soluție pentru oprirea conflictului, fără a oferi însă detalii despre participarea sa la discuțiile directe cu Zelenski. În paralel, agențiile ruse și americane continuă să comunice, indicând o dorință formală de restabilire a relațiilor bilaterale.

Ministrul rus de externe, Sergey Lavrov, cunoscut pentru tacticile diplomatice obstructive moștenite din epoca sovietică, a declarat joi că Moscova urmărește să submineze progresul apărut la summitul de la Alaska.

Oficialul a criticat aliații SUA, reluând tensiunile create anterior de Putin, și a avertizat că activitățile recente ale Rusiei sunt menite să împiedice orice avans real în negocierile internaționale.