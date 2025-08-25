International Volodimir Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicușor Dan







Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, i-a transmis mulțumiri publice lui Nicușor Dan, omologul său de la București, într-un mesaj postat pe rețeaua X. Gestul a venit după ce țara noastră a trimis echipament devensiv vital ucrainenilor.

Liderul de la Kiev a publicat mai multe mesaje de mulțumire către liderii care au transmis felicitări, duminică, de Ziua Independenței țării sale. Totodată, el a atașat și imagini ale scrisorilor care i-au fost adresate de către lideri cu această ocazie.

„Apreciez amabila scrisoare de felicitare, plină de prietenie, a președintelui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei. Ucraina și România se confruntă cu aceleași provocări de securitate în regiunea noastră și facem eforturi împreună pentru a le contracara. Ucraina prețuiește cu adevărat sprijinul și livrările vitale ale României de echipament defensiv care ne ajută să protejăm orașele și comunitățile noastre. Împreună facem eforturi pentru a ajunge la o pace durabilă”, a transmis președintele din Ucraina pe rețeaua X.

De partea cealaltă, liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a transmis în scrisoarea către omologul său de la Kiev că „România va continua să fie un partener ferm și predictibil pentru Ucraina, atât în ceea ce privește cooperarea în domeniul securității, cât și mai departe, în procesul de reconstrucție și integrare europeană”.

El a mai precizat că România va continua să acorde sprijin cuprinzător Ucrainei. „În ultimele luni am asistat la atacuri barbare ale Rusiei atât asupra unor obiective strategice pentru securitatea energetică a Ucrainei, cât și asupra infrastructurii civile și chiar asupra unor obiective care fac parte din patrimoniul universal. Rusia continuă să încalce în mod repetat principiile înscrise în Carta ONU și normele de drept internațional”, a mai fost redactat în respectiva scrisoare deschisă,