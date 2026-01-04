International

Rusia anunță că a doborât 25 de drone ucrainene, lansate asupra Moscovei

Rusia anunță că a doborât 25 de drone ucrainene, lansate asupra Moscoveidrone militare / sursa foto: dreamstime.com
Oficialii ruși au anunțat, azi, că au doborât cel puţin 25 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, luată rareori drept ţintă, şi care au dus la perturbări ale traficului aerian în aeroporturi ale capitalei ruse, conform Reuters.

Rusia a anunțat că a interceptat drone ucrainene care se îndreptau către Moscova

Serghei Sobianin, primarul capitalei ruse, a anunţat interceptarea de aparate ucrainene care se îndreptau spre Moscova în timpul nopţii şi zilei de duminică, cel puţin 25 potrivit unei numărători valabile la mijlocul zilei, fără a face victime.

Traficul aerian a fost dat peste cap în trei dintre cele patru aeroporturi moscovite: Vnukovo, Domodedovo şi Jukovski, cu restricţii temporare la sosiri şi plecări.

Zeci de zboruri au avut întârzieri sau au fost anulate, după cum arătau pe site-urile acestor aeroporturi. „Restricţiile sunt necesare pentru a garanta securitatea zborurilor”, a afirmat pe Telegram Artiom Koreniako, reprezentant al Agenţiei federale ruse pentru transport aerian Rosaviaţia.

Anunțul făcut luna trecută

La începutul lunii trecute, Rusia anunța că a respins un atac masiv cu peste 300 de drone ucrainene, dintre care circa 40 se îndreptau spre Moscova şi care au cauzat importante întârzieri şi anulări de zboruri în patru aeroporturi ale capitalei ruse.

Ucraina este vizată de bombardamente ruse aproape zilnice, care lovesc întreg teritoriul său de la începutul ofensivei ruse lansate în februarie 2022, iar aeroporturile sale rămân închise de aproape patru ani.

De partea cealaltă, Ucraina lansează în mod regulat lovituri cu drone contra Rusiei, afirmând că vizează infrastructuri şi ţinte militare.

O persoană a murit şi alte două au fost rănite într-un atac ucrainean cu dronă în regiunea frontalieră rusă Belgorod, a anunţat duminică dimineaţa guvernatorul local Viaceslav Gladkov pe Telegram.

Anunțul lui Zelenski

Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că, dacă inițiativele diplomatice nu vor determina Moscova să înceteze agresiunea, Ucraina va fi nevoită să continue lupta pentru apărarea propriului teritoriu.

 

1
