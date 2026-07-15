Informații obținute de mai multe state membre NATO indică faptul că Rusia ar fi făcut mai multe tentative de sabotaj pentru a afecta securitatea unor țări din Alianță, potrivit informațiilor furnizate de Reuters.

Avertismentul a fost lansat miercuri, 15 iulie, de președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs.

Declarațiile au fost făcute la Vilnius, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Liderul leton nu a precizat ce state ar fi fost vizate de presupusele acțiuni.

Edgars Rinkēvičs a declarat că datele primite de la instituții din Letonia, Lituania și alte țări membre NATO indică existența mai multor tentative de sabotaj.

„Informațiile pe care le primim de la agenții din Lituania, Letonia și alte state NATO arată diverse tentative de sabotaj și de diminuare a securității în țările noastre”, a declarat președintele Letoniei.

Rinkēvičs nu a oferit detalii despre natura operațiunilor și nici nu a precizat țările împotriva cărora acestea ar fi fost îndreptate.

Separat, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a anunțat că serviciile de informații ale țării sale dețin date potrivit cărora Rusia ar planifica atacuri asupra infrastructurii.

Autoritățile lituaniene urmează să consolideze măsurile de securitate în jurul obiectivelor energetice și de transport, ca măsură de precauție.

Nausėda a precizat că informațiile disponibile nu indică în mod clar locul sau momentul unor eventuale atacuri. De asemenea, liderul de la Vilnius nu a afirmat că Lituania ar fi în mod direct ținta planurilor.

Potrivit acestuia, amenințarea ar putea viza acțiuni menite să producă pagube fizice infrastructurii critice sau să blocheze funcționarea unor obiective importante.

Kremlinul a respins miercuri acuzațiile formulate de autoritățile lituaniene. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a descris avertismentele drept relatări alarmiste folosite, în opinia Moscovei, pentru a justifica militarizarea și consolidarea infrastructurii NATO în regiunea baltică.

Statele baltice și alte țări europene au avertizat în repetate rânduri asupra riscului unor operațiuni hibride și acte de sabotaj. Rusia a negat constant acuzațiile privind implicarea sa în astfel de acțiuni.