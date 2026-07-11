O nouă anchetă de proporții este în desfășurare în vestul Germaniei, unde autoritățile investighează un posibil act de sabotaj deliberat asupra uneia dintre cele mai circulate rețele de transport pe șine. Incidentul a provocat perturbări majore ale traficului feroviar între orașele Koln și Dusseldorf și a fost deja revendicat de o celulă extremistă de stânga, conform AFP.

Problemele au început în cursul dimineții de vineri, când echipele tehnice au descoperit un incendiu izbucnit la un mănunchi de cabluri amplasat în proximitatea unei gări din localitatea Leverkusen. Poliția germană a confirmat evenimentul printr-un comunicat oficial emis la sfârșitul săptămânii, precizând că defecțiunile structurale au dat peste cap rutele operate de compania Deutsche Bahn în landul Renania de Nord-Westfalia, cea mai dens populată regiune a țării.

Rezultatele preliminare ale cercetărilor indică clar o acțiune premeditată. Reprezentanții forțelor de ordine au transmis că anchetatorii pleacă de la ipoteza că incendiul a fost provocat în mod intenţionat şi o motivaţie politică nu poate fi exclusă în acest stadiu, mai ales că o scrisoare de revendicare a fost publicată online.

Mesajul prin care se asumă distrugerea infrastructurii a apărut sâmbătă dimineață pe o platformă online asociată mișcărilor de extremă-stânga, denumită Indymedia. Autorii atacului fac parte dintr-o grupare care își spune Kommando Angry Birds. În textul publicat, aceștia revendică acţiunea de sabotaj asupra liniei de cale ferată de la nord de Leverkusen şi detaliază modul său de operare.

Membrii organizației radicale nu sunt la prima abatere de acest gen în zonă. Aceiași activiști au explicat că acționează din dorința de a combate tehnologia industrială, un concept despre care consideră că ameninţă umanitatea. De altfel, gruparea respectivă a mai fost implicată într-un incident similar, revendicând în septembrie anul trecut un sabotaj în aceeaşi zonă.

Acest nou caz se înscrie într-o serie îngrijorătoare de atacuri care au vizat rețeaua de transport din Germania în ultimele luni, o mare parte dintre aceste acțiuni rămânând neelucidate până în prezent. Situația a pus pe jar serviciile de securitate de la Berlin, care mențin un nivel ridicat de alertă.

Dincolo de amenințările interne venite din zona extremismului ecologist sau de stânga, statul german se confruntă cu riscuri hibride majore la nivel internațional. Autoritățile sunt în alertă în faţa tentativelor de sabotaj, a campaniilor de dezinformare şi a atacurilor cibernetice, agresiuni care au fost atribuite în mod special Federației Ruse.

În plus, vulnerabilitățile țării au fost subliniate recent și în documentele oficiale de securitate. Cel mai proaspăt raport anual al serviciului de contraspionaj german avertizează de asemenea cu privire la activităţile spionajului chinez, ale teroriştilor islamişti suspectaţi că sunt sprijiniţi de Iran şi ale neonaziştilor violenţi.