Un antreprenor ucrainean a obținut în instanță despăgubiri de 5,1 milioane de dolari după ce Rusia i-a preluat hotelul și apartamentul din teritoriile ocupate din sud-estul Ucrainei. Denys Katyukha, în vârstă de 49 de ani, a deschis un proces împotriva statului rus, după ce complexul turistic pe care îl construise pe litoralul Mării Azov a fost declarat „fără proprietar” și trecut sub controlul unei entități de stat ruse, potrivit Reuters.

Cazul, prezentat într-o investigație publicată de Reuters pe 6 noiembrie 2026, scoate în evidență amploarea preluărilor de proprietăți din teritoriile ucrainene ocupate. Potrivit analizei agenției de presă, autoritățile instalate de Moscova au identificat peste 7.000 de proprietăți comerciale și rezidențiale drept bunuri fără proprietar în regiunea Zaporojie, dintre care 521 sunt hoteluri și complexe turistice.

Investigația Reuters, bazată pe registre imobiliare și documente corporative din Rusia și Ucraina, arată că cel puțin 77 dintre hotelurile și complexele turistice identificate în regiunea Zaporojie se află deja sub controlul unor companii rusești. În 20 dintre aceste cazuri, proprietarii sunt entități de stat rusești.

Preluările au loc în baza unor reguli introduse de administrațiile instalate de Rusia în teritoriile ocupate. Acestea permit declararea proprietăților drept „fără proprietar” dacă titularii nu își reînregistrează bunurile sub jurisdicție rusă.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei consideră că legislația creează o aparență de legalitate pentru ceea ce descrie drept confiscarea organizată a proprietăților. Potrivit autorităților ucrainene, noile reguli îi privează pe cetățeni de drepturile de proprietate dacă nu acceptă să devină cetățeni ruși.

Kremlinul susține însă că proprietarii au avut posibilitatea să își reînregistreze bunurile. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat pentru Reuters: „Toți cei care au dorit acest lucru au avut posibilitatea să își reînregistreze proprietatea în conformitate cu jurisdicția rusă. Proprietățile care nu au fost reînregistrate au devenit bunuri fără proprietar”.

Povestea lui Denys Katyukha începe în localitatea Kyrylivka, pe litoralul Mării Azov. În august 2014, omul de afaceri a început construcția hotelului Admiral pe un teren de aproximativ 1,5 hectare, care inițial era acoperit de vegetație.

Proiectul s-a transformat treptat într-un complex turistic cu 100 de camere, trei baruri, restaurant, magazin, piscină și spațiu de joacă acvatic pentru copii. Hotelul a devenit o destinație apreciată de turiști, iar în 2021 a primit distincția locală „Ospitalitatea anului”.

Înainte de invazia rusă la scară largă, localitatea Kyrylivka atrăgea aproximativ două milioane de turiști anual, potrivit autorităților ucrainene.

Situația s-a schimbat în septembrie 2022. Katyukha, care plecase în Germania după izbucnirea războiului, a aflat de la tatăl său că mai mulți bărbați înarmați intraseră în hotel și îl declaraseră „fără proprietar”. Familia avea la dispoziție doar trei zile pentru a demonstra dreptul de proprietate.

Tatăl antreprenorului a prezentat documentele necesare, însă acestea nu au fost recunoscute de administrația de ocupație. Potrivit relatării lui Katyukha pentru Reuters, reprezentanții locali i-ar fi spus tatălui său că actele proveneau dintr-o „țară inexistentă”.

La 28 septembrie 2022, o comisie aflată sub control rusesc a desemnat un nou proprietar pentru hotel: Resorts of Zaporizhzhia Region, o entitate de stat rusă. Ulterior, aceasta a fost redenumită Agenția pentru Dezvoltarea Investițiilor din Regiunea Zaporojie.

În timp ce Katyukha încerca să își reconstruiască viața în Germania, hotelul Admiral se pregătea pentru un nou sezon turistic sub administrație rusă.

În 2023, imaginile din satelit arătau deja vehicule în parcările unor hoteluri din Kyrylivka, umbrele amplasate în apropierea piscinelor și activitate în anumite zone de pe litoral.

Antreprenorul a putut urmări evoluția fostei sale afaceri inclusiv prin intermediul rețelelor sociale. Într-o înregistrare publicată în 2025, o turistă rusă prezenta camerele hotelului, cabanele de pe plajă și grădinile complexului.

Planurile autorităților de ocupație indicau însă o revenire limitată a turismului. În 2025, aproximativ 150.000 de persoane au vizitat regiunea Mării Azov, potrivit unui document publicat de administrația instalată de Rusia. Cifra este mult sub nivelul de două milioane de turiști raportat pentru Kyrylivka în 2021.

Documentul menționa printre problemele sectorului hotelier starea precară a unor unități de cazare, lipsa infrastructurii pentru utilități și continuarea conflictului militar.

În 2023, Denys Katyukha a început să documenteze pierderile provocate de preluarea hotelului. Inventarul său a ajuns la aproximativ 3.000 de pagini și a inclus atât materialele de construcție și echipamentele, cât și obiectele din fiecare cameră.

Antreprenorul a păstrat facturi și extrase bancare și a calculat inclusiv costurile unor obiecte aparent nesemnificative: un cuptor cu microunde de 40 de dolari, un candelabru de 41 de dolari, noptiere din stejar de 31 de dolari fiecare și un desfăcător de conserve care costa 20 de cenți.

Procesul civil s-a desfășurat pe parcursul a 11 luni, fără participarea unor reprezentanți ai Rusiei. Unele audieri au fost amânate din cauza bombardamentelor și a alertelor aeriene.

La 30 aprilie, judecătorul Mykhailo Smokovych a decis acordarea unor despăgubiri de 5,1 milioane de dolari. Instanța a considerat că acțiunile Rusiei au reprezentat o „expropriere de facto”.

Hotărârea reprezintă o victorie juridică pentru antreprenor, dar nu garantează recuperarea efectivă a banilor. Rusia nu recunoaște jurisdicția instanței ucrainene, iar perspectivele unei plăți rămân reduse.

Pe lângă procesul din Ucraina, Katyukha a depus o solicitare la Registrul Daunelor pentru Ucraina (Register of Damage for Ukraine), organism susținut de Uniunea Europeană și cu sediul la Haga.

Registrul colectează dovezi privind pierderile, pagubele și prejudiciile provocate de Rusia în urma invaziei. Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, peste 195.000 de persoane au depus deja cereri de despăgubire, iar instituția estimează că ar putea primi între 6 și 8 milioane de solicitări.

Există însă o problemă majoră: nu a fost stabilit încă un mecanism de finanțare care să permită plata despăgubirilor către persoanele afectate.

Katyukha este conștient că hotărârea obținută în instanță nu înseamnă că va primi în curând cei 5,1 milioane de dolari. El speră însă că demersul său juridic va avea consecințe pe termen lung și că generațiile următoare vor putea beneficia de lupta pe care a început-o.

„Deocamdată, eu sunt victima – un Don Quijote care se luptă cu morile de vânt”, a declarat antreprenorul pentru Reuters.

Cazul hotelului Admiral ilustrează dificultățile întâmpinate de proprietarii ucraineni ale căror bunuri au ajuns sub controlul administrațiilor instalate de Rusia. Dincolo de pierderea unor afaceri construite în ani de muncă, rămâne problema recunoașterii drepturilor de proprietate și a găsirii unui mecanism prin care victimele să poată obține despăgubiri efective.