Politica Ruptură în coaliție. Primul nume care refuză răspicat funcția de premier







Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), Kelemen Hunor, a transmis joi, 19 iunie, un mesaj tranșant privind rocada premierilor și efectele acesteia asupra economiei românești.

Liderul UDMR a exclus posibilitatea de a prelua funcția de prim-ministru pentru o perioadă scurtă, chiar dacă ar exista o susținere parlamentară.

„Nu o să vreau să fiu prim-ministru patru luni de zile, să fiți siguri, că nu vreau să mă fac de râs şi să fac România de râs”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit agenției News.ro, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Kelemen Hunor a criticat dur practica rocadei, considerând-o ineficientă și periculoasă pentru stabilitatea guvernamentală și economică a țării.

„Dacă trei au acceptat această soluţie cu rocada şi trei au 60% în Parlament, eu ce ar fi trebuit să fac? Să-mi tai venele? Eu am spus că nu-s de acord cu asta, dar n-am ce face. Deci majoritatea confortabilă a acceptat rocada”, a afirmat liderul UDMR, făcând trimitere la partidele cu susținere parlamentară largă.

Critici la adresa situației economice: „România a falimentat”

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Kelemen Hunor a vorbit și despre evoluția deficitului bugetar în perioada aplicării rocadei guvernamentale. Liderul UDMR a făcut o comparație între cifrele din 2021 și cele din 2024, semnalând o deteriorare gravă a echilibrelor macroeconomice.

„În momentul în care am trecut la rocadă în 2021, deficitul României era 5,7-8%. Când am plecat noi, în 2023, în momentul când s-a făcut rocada, deficitul era undeva la 5,7% la sfârşitul anului 2023, şi de acolo, într-un an de zile, a ajuns la 9,3%”, a declarat Kelemen Hunor.

El a mai adăugat că această escaladare a deficitului s-a produs în contextul unui an electoral, când guvernele tind să cheltuie mai mult în scopuri populiste. „Nu spun că va falimenta şi în viitor. Am spus că a falimentat România”, a afirmat președintele UDMR.

UDMR, exclus din negocierile majore

Poziția UDMR în noua arhitectură guvernamentală rămâne incertă. Deși formațiunea are o prezență constantă în Parlament și a participat la guvernările din ultimii ani, Kelemen Hunor a sugerat că UDMR nu a fost consultată în mod real în procesul decizional privind rocadă.

„Această întrebare trebuie pusă lui Sorin Grindeanu şi lui Ilie Bolojan”, a spus el, indicând că liderii PNL și PSD sunt principalii arhitecți ai formulei politice actuale.

Analistul politic Cristian Pîrvulescu declara anterior: „Rocada poate fi eficientă dacă există continuitate la nivelul programului de guvernare. Dar în practică, adesea înseamnă restartarea unor priorități și blocaje instituționale”.

România se confruntă cu tensiuni fiscale majore, iar Comisia Europeană a avertizat în mai multe rânduri asupra depășirii țintei de deficit. În mai 2024, Bruxelles-ul a cerut României să aplice măsuri de corecție urgentă, după ce deficitul a depășit pragul de 5,5% din PIB în primul trimestru.