Ruinele istoriei. Castele părăsite care continuă să fascineze

Ruinele castelelor răspândite în întreaga lume reprezintă mărturii ale trecutului și ale istoriei locale. De la ziduri prăbușite la turnuri parțial păstrate, aceste construcții oferă informații despre tehnicile de arhitectură, modul de apărare și viața cotidiană din perioadele în care au fost active. Fiecare ruină poartă urmele evenimentelor care au modelat regiunea și oferă vizitatorilor posibilitatea de a înțelege evoluția culturală și istorică a comunităților care le-au construit. Explorarea acestor vestigii permite o privire directă asupra trecutului, fără a pierde contactul cu prezentul, și contribuie la păstrarea memoriei istorice.

Castelul Kinbane se află la aproximativ 5 km de Ballycastle, pe drumul spre Ballintoy, pe un promontoriu impresionant care oferă priveliști extinse. Accesul se face printr-un set lung de trepte înguste și abrupte care coboară până la potecile ce înconjoară malul stâncos al mării, permițând vizitatorilor să exploreze peisajul dramatic în siguranță.

Castelul se înalță deasupra mării, iar vizitatorii trebuie să fie atenți la copii în timpul explorării. După vizitarea ruinei și admirarea panoramei, plaja cu pietre din apropiere reprezintă un loc potrivit pentru picnic, în timp ce cei mici își pot imagina jocuri de regi și regine inspirate de această locație pitorească.

Château de Queribus se află în departamentul Aude, regiunea Occitanie, și face parte din cele „Cinci fiice ale Carcassonne”, alături de Peyrepertuse, Puylaurens, Aguilar și Termes. Situat la 728 de metri, castelul domină dealurile Corbières și câmpia Roussillon și a servit ca punct de rezistență pentru catari împotriva Regatului Aragon încă din secolul al X-lea.

Catarii erau o mișcare religioasă din sudul Franței, activă între secolele XII-XIV, care respingea Biserica Catolică și credea în dualism. Château de Queribus a fost cucerit de cruciați francezi în 1255, și-a pierdut importanța după mutarea frontierelor în 1659, iar restaurările din secolul XX nu i-au modificat aspectul de ruină.

Château de Peyrepertuse se află la mai puțin de 15 minute de Château de Queribus și este cea mai mare dintre cele „Cinci fiice ale Carcassonne”. Ridicat în secolul XI, castelul se întinde pe 300 de metri de-a lungul unei creste stâncoase la 800 de metri altitudine și oferă priveliști clare asupra văii și împrejurimilor.

Castelul a fost cucerit de Ludovic al IX-lea în 1240 și transformat într-o fortăreață regală, cu un turn construit până la punctul cel mai înalt, donjonul San Jordi. Importanța sa a scăzut odată cu mutarea frontierelor spre sud, a fost abandonat în timpul Revoluției Franceze, vândut în 1820 și clasificat ca Monument Istoric în 1908.

Ardsmuir, cunoscut și sub denumirile de Ardsmuir Prison și Bruce Castle, datează din secolul XIV. Castelul nu a fost scena unor mari asedii, însă a primit vizita Mariei, regina Scoției, în perioada în care se recupera după naștere, iar interiorul său păstrează un labirint impresionant și plin de secrete.

Structura este bine conservată, oferind priveliști ample asupra împrejurimilor dinspre zidurile sale. Experiența vizitării este mai intimă decât cea a altor castele mari, iar poziția pe teren înălțat pune în valoare perspectiva și fotografiile realizate de vizitatori.

Crichton Castle, construit în anul 1400, s-a extins sub influența familiei Crichton și a trecut apoi în proprietatea familiei Bothwell. Al patrulea conte Bothwell a fost soțul Mariei, regina Scoției, iar aceasta a vizitat castelul de mai multe ori, căsătoria lor controversată contribuind la declinul și faimoasa cădere a reginei.

Ruina se află la aproximativ 24 km de centrul orașului Edinburgh, în peisaje rurale izolate, ideale pentru cicliști și călăreți. Împrejurimile sălbatice, dominate de păsări de pradă, conferă locului o prezență puternică, iar accesul de la nord oferă una dintre cele mai impresionante priveliști ale castelului, perfecte pentru fotografii.

Dirleton Castle, construit în secolul XIII, a fost unul dintre castelele nordice care și-au schimbat de mai multe ori stăpânirea în timpul războaielor de independență dintre scoțieni și englezi. Ca unul dintre cele mai robuste castele din apropierea Edinburgh-ului, a fost foarte căutat, iar zidurile sale impunătoare poartă cicatricile secolelor de lupte brutale.

Cel mai sângeros asediu a avut loc în 1650, condus de trupele lui Oliver Cromwell, când apărătorii au fost atârnați de zidurile castelului cu o cruzime extremă, asemenea cruzimii soldaților din Game of Thrones. Ruina păstrează atmosfera sumbră și tensiunea istorică, iar prezența sa impunătoare rămâne memorabilă, chiar dacă nu se află pe o stâncă.

În România există peste 600 de conace, palate și castele, majoritatea în Transilvania, Maramureș, Banat și Bihor. Multe dintre ele au fost abandonate și se află în stare avansată de degradare sau ruină.

Castelul Nalatzi-Fay din Nălațvad, județul Hunedoara, a fost construit în secolul XIX de Gyorgy Teleki și Ilona Kendeffy. Ansamblul este înconjurat de un parc dendrologic de aproximativ 100 de hectare. După 1945, armata sovietică s-a cazat aici și a distrus tot ce a găsit, iar în 1948 castelul a fost naționalizat și dat în folosință Liceului Agricol Timișoara. În prezent, ruinele sunt pline de gunoi, graffiti și degradare, aflate în administrarea primăriei Hațeg.

Castelul Korniș din Mănăstirea, județul Cluj, a fost construit între 1573 și 1593 de Kristof Keresztury și a devenit proprietatea familiei Korniș. Aceasta a adus decorațiuni, statui, picturi și o bibliotecă de peste 9.000 de volume. După al Doilea Război Mondial, regimul comunist a distrus obiectele și a alungat ultimul moștenitor.

Castelul Haller din Sânpaul, județul Mureș, construit în secolul XVI și refăcut în 1760 de familia Haller, a fost naționalizat în 1945, proprietarii deportați, iar clădirea transformată în magazii și silozuri. Castelul Karatsonyi din Banloc, județul Timiș, construit în 1793, a fost naționalizat după 1947 și devastat. Parcul, ornamentele și obiectele de artă au fost pierdute, iar clădirea a fost folosită ulterior ca internat și azil, potrivit independentaromână.ro.