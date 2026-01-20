Renault sprijină strategia militară a Franței. Compania se va implica în dezvoltarea industriei de drone

Constructorul auto francez Renault își conturează planuri prin care ar urma să sprijine eforturile de apărare ale Franței, pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice și al căutării unui răspuns european la amenințările venite din partea Statelor Unite în dosarul Groenlandei, potrivit Bloomberg.

„Contactat de Ministerul francez al Forțelor Armate, Grupul Renault a fost invitat să își aducă expertiza la dezvoltarea unei industrii franceze de drone”, a transmis compania luni seară, într-un comunicat remis prin e-mail.

Producătorul modelelor R5 și Scenic urmează să colaboreze cu compania franceză de aeronautică și apărare Turgis Gaillard, proiectul fiind coordonat de Ministerul Apărării.

Inițiativa apare la scurt timp după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut majorarea cheltuielilor militare pentru a răspunde amenințărilor globale în creștere, într-un context bugetar incert. La 15 ianuarie, Macron a declarat că sunt necesare fonduri suplimentare de 36 de miliarde de euro pentru a permite o „schimbare de scară” a armatei franceze până în 2030.

Potrivit publicației L’Usine Nouvelle, Renault ar urma să aloce proiectului unitățile sale din Cleon și Le Mans. Compania a precizat însă că nu poate confirma în acest moment care situri din Franța vor fi implicate, întrucât este necesară consultarea prealabilă a sindicatelor.

Renault susține că participarea sa la acest demers se bazează pe experiența acumulată în proiectarea, industrializarea și producția de serie a produselor de înaltă tehnologie, precum și pe capacitatea de a controla calitatea, costurile și termenele de livrare.

Constructorul auto a confirmat publicației Reuters, totodată, că lucrează împreună cu Turgis Gaillard la dezvoltarea unor drone militare, la solicitarea directă a Ministerului francez al Forțelor Armate.

