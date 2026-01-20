Pilde pentru Ciprian Ciucu: nu mai pregătiți bucureștenii pentru Groenlanda!

Pilde pentru Ciprian Ciucu. Frumusețea democrației constă în faptul că nu există limite la greșeli. Măcar până ajungi la fascism. E cumva ca la jocurile pe calculator, cu vieți nelimitate. Iar Capitala noastră e, probabil, cea mai democratică urbe a țării.

După 4 ani de catastrofă administrativă, bucureștenii l-au premiat pe incertul bizar cu al doilea mandat, pentru ca apoi, doar 8 luni mai târziu, să îl avanseze la excepțional tocmai în dealul Cotrocenilor, astfel ca forma de viață să își urmeze vocația "salvatoare" a oricărui olimpic.

Problema acestui traseu nu e neapărat surprinzătoare: i-au ales compatrioții de câte două ori pe Băsescu și Iohannis, deci nu ne mai luăm de la opțiuni electorale.

Problema e ce a lăsat în urmă, la primăria Bucureștiului, matematicianul din top 26 al inteligenței mondiale (sau ceva de genul, nu mai rețin; pentru detalii, însă, întrebați cu încredere la girafă ori la asociații ei: Pelea, Manole, Chirilă, Șora și alte instanțe morale similare, unde MAI ALES bananele, dar și blugii, sunt la promoție).

Ei bine, urmașul lui Nicușor Dan, ne-a spus deunăzi că totul e în faliment, că nu mai avem șanse de scăpare, nici cu transportul, nici cu termia, în general că "n-avem bani nici să trecem strada", ca să-l citez.

Acum, cine îl poate contrazice? Deși ar fi mai multe răspunsuri posibile la acest semnal de alarmă, n-ar trebui uitat faptul că, timp de 5 ani, domnul Ciucu a susținut mandatul administrativ al actualului președinte, cauționând toate nenorocirile care au trecut prin mintea crețului. Și poate ca acesta din urmă anticipase nevoia de apărare a Groenlandei. Or, ce metodă mai bună de pregătire a trupelor decât cazarea la blocurile din București?

Poate tocmai de aceea semnalul de alarmă vine în contradicție cu ce susținea sosia lui Chaplin în aceeași perioadă. Să le recapitulăm:

Personajul care a salvat Bucureștiul atât de oamenii răi, cât mai ales de apă caldă, căldură, curățenie, parcuri, asfalt, investiții și multe alte amenințări asemănătoare, ne-a spus în 2021, la nici un an de când a preluat funcția, că situația financiară a Capitalei a fost stabilizată, iar creditele pentru investiții au fost deblocate.

Doi ani mai târziu, ștrengarul recidiva: "Am început anul cu ZERO datorii curente, iar lucrările de investiții sunt deblocate și continuă". În fine, în ultima campanie lauda de sine persista: ratingul Fitch reflecta în decembrie 2024 "stabilitatea financiară a Capitalei și seriozitatea administrației locale".

Așadar, cei doi concubini #rezist, nășiți de cuplul Macovei-Soros, trebuie să se lămurească între ei cine e de vină.

Până atunci însă, am promis în titlu câteva învățături pentru actualul primar și obișnuiesc să mă țin de cuvânt. Așadar, cred că doar eliminând pagubele din amenzile date de judecători lui Nicușor Dan pentru nepunerea în aplicare a sentințelor definitive (3000 de lei pe zi în zeci de dosare, să tot fie vreo 10 milioane de euro în total), recuperând sumele constatate ca prejudicii de Curtea de Conturi (un mizilic de vreo 5 milioane de euro) tot urmare a proceselor ineptului, plus deblocând procedura legală a PUZ-urilor, s-ar strange niște sute de milioane de lei.

Nu mai pun la socoteală miliardele deja pierdute în investiții publice doar la Sectorul 2, nici de prăbușirea investițiilor aducătoare de taxe și impozite, urmare a blocajului urbanistic. În acest context, poate n-ar fi rău ca actualul primar să îl motiveze pe șeful de stat cu nume de copil mic, folosind replica huliganul sincopat: "Dă, bă, borfașule, banii înapoi!"

Totuși, până atunci, pentru ca Ciprian Ciucu să fie în ton cu premierul Bolojan, în demersul de a urma sfaturile și recomandările de mai sus, propun o comisie de asistență tehnică, formată din experții societății civile, care să identifice atât soluții viabile pentru transport și termie, dar care să și demaște vinovații pentru presupusa catastrofă financiară a PMB.

Echipa de specialiști "civici" va fi coordonată de reputații regizori și scenariști de la Recorder, asistați pe partea de efecte speciale de topmodelul Angi, când se eliberează de la shaormerie, iar pe cea ideologică de un anume Caramitru, sub condiția ca oamenii în halate albe să nu îl fi depistat încă și să nu-l fi dus la tratamentul cu mâneci foarte lungi.

În personalul proiectului se vor mai regăsi, musai, civili înregimentați la Funky Citizens, Declic, Geeks for Democracy, Corupția ucide, dar și alte entități similare, veritabile sanctuare ale enciclopedismului.