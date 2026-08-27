Toamna este perioada în care gospodinele își umplu cămările cu tot felul de bunătăți pregătite pentru lunile reci, iar printre rețetele care merită încercate se află și roșiile uscate păstrate în ulei de măsline. Aroma intensă a roșiilor bine coapte, combinată cu uleiul de măsline, usturoiul și ierburile aromatice, poate transforma un preparat simplu într-un aperitiv care amintește de mesele luate într-o vacanță în Italia. Roșiile astfel pregătite pot fi folosite pe tot parcursul iernii la paste, pizza, salate, bruschete, sandvișuri sau alături de brânzeturi. În plus, uleiul aromat rămas în borcan poate fi folosit la prepararea altor mâncăruri.

Roșiile bine coapte sunt ideale pentru această rețetă, mai ales soiurile cărnoase, cu mai puțină apă. Acestea pot fi uscate în cuptor până când își pierd cea mai mare parte din umiditate, dar rămân suficient de moi pentru a putea fi consumate.

Rezultatul este diferit de cel al roșiilor proaspete, deoarece uscarea concentrează aroma și gustul dulce-acrișor. După ce sunt așezate în borcan și acoperite cu ulei de măsline, roșiile capătă o textură fragedă și o aromă intensă.

Pentru câteva borcane de roșii uscate sunt necesare aproximativ 2-3 kilograme de roșii bine coapte, 500-700 ml de ulei de măsline, câțiva căței de usturoi, sare și ierburi aromatice, precum oregano, busuioc sau cimbru.

Cantitatea de ulei poate varia în funcție de dimensiunea borcanelor și de cât de bine sunt așezate roșiile. Este important ca, după umplerea recipientelor, roșiile să fie complet acoperite cu ulei.

Pentru un gust mai apropiat de preparatele mediteraneene, pot fi adăugate și câteva boabe de piper sau fulgi de ardei iute. Totuși, ingredientele suplimentare trebuie folosite cu atenție atunci când produsul este destinat păstrării îndelungate.

Roșiile se spală bine, se usucă și se taie în jumătăți sau în sferturi, în funcție de dimensiune. Partea cu semințe și excesul de suc poate fi îndepărtată pentru a grăbi uscarea.

Bucățile se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, fără să fie îngrămădite. Se presară foarte puțină sare, iar tava se introduce în cuptor la temperatură scăzută, aproximativ 100-120 de grade Celsius.

Procesul poate dura câteva ore, în funcție de cât de zemoase sunt roșiile și de dimensiunea bucăților. Ușa cuptorului poate fi lăsată ușor întredeschisă dacă producătorul aparatului permite acest lucru, pentru ca umezeala să poată ieși mai ușor.

Roșiile sunt gata atunci când sunt vizibil deshidratate și au o textură elastică, fără să fie complet uscate și casante.

Înainte de umplere, borcanele și capacele trebuie spălate foarte bine și sterilizate. Recipientele trebuie să fie curate și complet uscate înainte de a introduce roșiile.

Roșiile răcite se așază în straturi, alternându-le cu oregano, cimbru sau busuioc. Usturoiul poate fi adăugat în cantități mici, însă pentru păstrarea la temperatura camerei este importantă respectarea unor reguli stricte de siguranță alimentară.

După umplerea borcanului, uleiul de măsline se toarnă treptat, astfel încât să pătrundă printre bucățile de roșie și să elimine cât mai mult aer. Roșiile trebuie să rămână complet acoperite.

Un aspect important este că roșiile și alte legume păstrate în ulei nu trebuie tratate automat ca niște conserve care pot fi ținute luni întregi la temperatura camerei. Mediul fără oxigen creat de ulei poate favoriza dezvoltarea bacteriei care produce toxina botulinică dacă produsul este contaminat și nu este acidificat sau procesat corespunzător.

Pentru o variantă făcută acasă, mai sigură este păstrarea borcanelor la frigider, mai ales după deschidere. Pentru păstrarea pe termen lung, trebuie urmate recomandări testate de conservare și procesare, nu doar acoperirea roșiilor cu ulei.

După deschiderea borcanului, acesta trebuie păstrat la frigider, iar roșiile trebuie să rămână acoperite de ulei. Dacă apar mirosuri neobișnuite, mucegai, fermentare sau orice alt semn suspect, produsul trebuie aruncat și nu trebuie gustat pentru a verifica dacă mai este bun.

Un borcan de roșii uscate în ulei poate fi folosit în numeroase feluri. Roșiile merg foarte bine cu paste, mozzarella, burrata, brânzeturi maturate sau pâine prăjită.

Pot fi tocate și adăugate în sosuri, omlete, salate sau preparate cu carne. Câteva bucăți sunt suficiente pentru a da unui preparat o aromă intensă și o notă mediteraneană.

Pentru un aperitiv simplu, roșiile pot fi puse pe felii de pâine prăjită, alături de mozzarella și câteva frunze de busuioc. Este genul de combinație care amintește de mesele relaxate din vacanțele italiene și poate aduce în bucătărie gustul verii chiar și în mijlocul iernii.