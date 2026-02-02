ROMATSA organizează o conferință internațională la București. Invitații, decidenți și lideri europeni 

ROMATSA - Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian organizează, în perioada 2-3 februarie 2026, la București, conferința internațională „European ATM Resilience & Modernization – Adapting Air Navigation Services to a Changing Geopolitical and Digital Landscape”. La eveniment vor participa decidenți și lideri europeni din aviație și managementul traficului aerian, un domeniu esențial pentru siguranță și mobilitate, într-un context marcat de schimbări majore în regiune și la nivel european.

Printre participanții internaționali de nivel înalt se numără Maria De Las Flores Díaz Pulido, șefa unității responsabile de politica europeană în domeniul traficului aerian din Direcția Generală Mobilitate și Transport a Comisiei Europene, precum și Iacopo Prissinotti, director al Network Manager-ului EUROCONTROL, organismul care coordonează fluxurile de trafic aerian la nivel european și gestionează restricțiile și reconfigurările de rute, inclusiv cele provocate de războiul din Ucraina.

De asemenea, la conferință va participa Mariagrazia La Piscopia, director executiv al SESAR Deployment Manager, responsabilă de coordonarea proiectelor europene de modernizare și a finanțărilor UE pentru infrastructura de management al traficului aerian. Koen Milis, președintele Performance Review Board, organism care evaluează performanța statelor și a furnizorilor de servicii de trafic aerian din perspectiva costurilor, capacității, mediului și siguranței va fi prezent la conferință.

Totodată, vor fi prezenți reprezentanți ai unor instituții europene-cheie, precum European Union Aviation Safety Agency, SESAR 3 Joint Undertaking și European Defence Agency (EDA), alături de directori și reprezentanți ai mai multor furnizori europeni de servicii de trafic aerian, companii aeriene și parteneri industriali.

Agenda conferinței include teme precum modul în care contextul geopolitic se reflectă asupra zborurilor din rețeaua europeană, consolidarea cooperării civil–militare și protecția infrastructurii critice, rolul digitalizării în reducerea întârzierilor și creșterea predictibilității, precum și susținerea investițiilor prin proiecte europene și finanțări dedicate modernizării.

„În marja conferinței, participanții vor avea ocazia să vadă demonstrat modul în care funcționează FF-ICE (digitalizarea planurilor de zbor) – un pas major spre modernizarea managementului traficului aerian, implementat de ROMATSA în premieră la nivel mondial”, se mai arată ăn comunicat.

Conferința are loc la Hotel Radisson Blu București, iar accesul este programat pe 3 februarie 2026.

Programul evenimentului este între orele 09:00 și 16:00, cu înregistrarea participanților începând de la ora 08:30. Programul complet, aici.