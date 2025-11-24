Românii renunță la ieșirile la restaurant din cauza scumpirilor

Românii merg mult mai rar la restaurant și doar atunci când au un motiv întemeiat pentru o ieșire în oraș. Servitul mesei într-un local nu mai reprezintă o formă de relaxare sau o alternativă la gătitul acasă, ci o ocazie atent planificată. Datele din ultimele luni, septembrie – noiembrie, arată că frecvența vizitelor a scăzut la 1-2 pe lună, comparativ cu 4-5 ieșiri lunare din anii anteriori, potrivit unei analize.

Aproximativ 30% dintre clienți comandă un singur fel de mâncare și una-două băuturi, iar mulți optează pentru meniul zilei sau pentru ofertele speciale.

„Românii continuă să meargă la restaurant, dar mult mai rar şi numai atunci când au un motiv clar. Servirea mesei în oraş nu mai este o formă de relaxare sau o alternativă la gătitul acasă, ci o ocazie planificată. Datele din ultimele luni, septembrie – noiembrie, arată că românii au 1-2 vizite la restaurant pe lună, faţă de 4-5 ieşiri lunar în anii trecuţi”, arată o analiză a restaurantului Stage Nice Dining din Bucureşti.

În acest context, clienții cheltuiesc mai atent și caută experiențe care să justifice ieșirea: preparate greu de recreat acasă, prezentate spectaculos, alături de atmosferă și servicii care fac din masă un moment memorabil.

Majoritatea patronilor din HoReCa au observat schimbarea.

„Comportamentul la masă s-a schimbat semnificativ în 2025. Românii vin în continuare la restaurant, dar mult mai rar, de 1-2 ori pe lună, iar unii dintre consumatori chiar mai rar, şi cu un motiv foarte clar: o aniversare, o onomastică, o logodnă, o cină romantică sau o întâlnire de business. Oamenii sunt mai atenţi la buget şi mult mai calculaţi. Fiecare ieşire este evaluată atent, iar experienţa trebuie să merite deplasarea”, spune Ana Savin, proprietarul restauranului, cu peste 10 ani de activitate în HoReCa, antreprenoare care deţine două restaurante nice dining în România, în Bucureşti şi Galaţi.

Potrivit acesteia românii vor „să simtă că mâncarea şi experienţa în ansamblu în restaurant merită banii daţi, de aceea sunt şi mai selectivi, nu merg oriunde întâmplător, ci unde obţin maximum şi chiar extra pentru cât plătesc”.

Aproximativ 30% dintre clienți comandă un singur fel de mâncare și una-două băuturi, iar mulți optează pentru meniul zilei sau ofertele speciale.

Tot mai căutate sunt preparatele de tip platou, care pot fi împărțite între două-trei persoane, în timp ce cocktailurile și sticlele de vin sunt comandate mai rar. De asemenea, meniurile de prânz și promoțiile speciale atrag atenția clienților.

Românii care ies la restaurant în 2025 sunt, în mare parte, cupluri între 30 și 45 de ani, cu venituri medii și peste medie, atenți la buget, dar dispuși să plătească pentru o experiență care merită. În acest segment se regăsesc frecvent antreprenori, angajați din mediul corporate și specialiști cu locuri de muncă stabile, care aleg să iasă mai rar, dar foarte selectiv.

Acești clienți pun accent pe calitate, porții generoase, gust și atmosferă, transformând fiecare ieșire la restaurant într-un moment special, nu într-o rutină.

„Cheltuiala medie la restaurant este între 120 şi 200 de lei de persoană, iar cina rămâne momentul preferat, în special pentru ocazii speciale. Prânzul este ales mai ales pentru întâlniri de business sau mese cu colegii. Tendinţa este clară: românii ies mai rar la restaurant, dar atunci când o fac, îşi doresc o experienţă completă – preparate semnate de chef, plating spectaculos, finalizări la masă, preparate flambate, mâncare instagramabilă şi o atmosferă care să îi facă să uite de rutina zilnică. Nu vor doar să mănânce, ci să trăiască un moment memorabil şi cu valoare emoţională”, afirmă Ana Savin.

Românii se îndreaptă acum către preparate greu de pregătit acasă. Pentru mulți, experiența culinară trebuie să merite deplasarea, așa că se informează mai atent ca niciodată: studiază fotografii, recenzii, meniuri, atmosfera restaurantului și modul de prezentare al preparatelor.